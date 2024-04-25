Белгородцы не смогут купить алкоголь на майских праздниках?

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкогольной продукции в праздничные дни. Он попросил рассмотреть возможность запрета на продажу спиртного в период майских праздников: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая.
Отмечается, что в период с 1 по 10 мая в майские праздники ежегодно растёт число водителей, которые садятся за руль пьяными, также увеличиваются случаи травм и отравлений из-за употребления алкоголя, что приводит к ухудшению криминогенной обстановки.
Напомним, что в Белгородской области ранее тоже усилили ограничения на продажу спиртного. Речь идёт о населённых пунктах в приграничье. Тема взбудоражила белгородцев. Разъяснения по поправкам пришлось дать региональному министру сельского хозяйства.