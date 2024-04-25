Белгородцы не смогут купить алкоголь на майских праздниках?

Отмечается, что в период с 1 по 10 мая в майские праздники ежегодно растёт число водителей, которые садятся за руль пьяными, также увеличиваются случаи травм и отравлений из-за употребления алкоголя, что приводит к ухудшению криминогенной обстановки.