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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Запрет на продажу спиртного

Белгородцы не смогут купить алкоголь на майских праздниках?

25 апреля 2024, 14:26
Фото: 1MI
Запрет на продажу спиртного

Депутат Госдумы предложил запретить продавать алкоголь на майских праздниках

С такой инициативой выступил Султан Хамзаев. Он предлагает ввести запрет на продажу алкоголя в период с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая, сообщает издание «УтроNews».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкогольной продукции в праздничные дни. Он попросил рассмотреть возможность запрета на продажу спиртного в период майских праздников: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая.

Отмечается, что в период с 1 по 10 мая в майские праздники ежегодно растёт число водителей, которые садятся за руль пьяными, также увеличиваются случаи травм и отравлений из-за употребления алкоголя, что приводит к ухудшению криминогенной обстановки.

Напомним, что в Белгородской области ранее тоже усилили ограничения на продажу спиртного. Речь идёт о населённых пунктах в приграничье. Тема взбудоражила белгородцев. Разъяснения по поправкам пришлось дать региональному министру сельского хозяйства.

Власти разъяснили белгородцам вызвавшее бурное обсуждение ограничение по алкоголю
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