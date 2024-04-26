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Суд

«Агро-Белогорье» подало иск к Владимиру Зотову — совладельцу компании

26 апреля 2024, 11:35
Фото: 1MI
Суд
Третьим лицом по делу выступает Лариса Ковалёва. Сумма требований составила 2 млрд рублей. Суд оставил заявление без движения.

Согласно картотеке дел, ООО «ГК Агро-Белогорье» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Владимиру Зотову, который является совладельцем организации. Сумма требований составила 2 млрд рублей. Третье лицо по делу — Лариса Ковалёва, а иные лица — ГК «Русагро».

Подробностей дела пока нет. Известно, что исковое заявление подано 25 апреля. От Зотова и Ковалёвой поступили ходатайства об ознакомлении с материалами дела. Оно рассматривается в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».

26 апреля суд оставил заявление без движения до 23 мая.

В пресс-службе «Агро-Белогорья» сообщили, что направили запрос в суд для ознакомления с материалами дела.

Стоит отметить, что 25 апреля состоялось годовое собрание участников фирмы «ГК Агро-Белогорье». По итогам участники общества приняли решение впервые выбрать независимого директора. Им стал Эдуард Бендерский — участник группы компаний «Адамас».

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Экономика#Агро-Белогорье#Арбитражный суд#Новости Белгорода#Владимир зотов#Белгород#Лариса Ковалёва#Белгородский бизнес#Экономические споры#ГК Русагро
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