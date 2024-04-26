«Агро-Белогорье» подало иск к Владимиру Зотову — совладельцу компании

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Согласно картотеке дел, ООО «ГК Агро-Белогорье» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Владимиру Зотову, который является совладельцем организации. Сумма требований составила 2 млрд рублей. Третье лицо по делу — Лариса Ковалёва, а иные лица — ГК «Русагро».
Подробностей дела пока нет. Известно, что исковое заявление подано 25 апреля. От Зотова и Ковалёвой поступили ходатайства об ознакомлении с материалами дела. Оно рассматривается в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».
26 апреля суд оставил заявление без движения до 23 мая.
В пресс-службе «Агро-Белогорья» сообщили, что направили запрос в суд для ознакомления с материалами дела.
Стоит отметить, что 25 апреля состоялось годовое собрание участников фирмы «ГК Агро-Белогорье». По итогам участники общества приняли решение впервые выбрать независимого директора. Им стал Эдуард Бендерский — участник группы компаний «Адамас».