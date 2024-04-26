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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Запрет на продажу алкоголя

В белгородских магазинах появились предупреждения о «полусухом» законе

26 апреля 2024, 08:18
Фото: 1MI
Запрет на продажу алкоголя

В магазинах под Белгородом появились объявления об ограничении продажи спиртного

Такие предупреждения уже заметили в Шебекино. Алкоголь в городе теперь можно будет купить в фиксированное время. Спиртное будут продавать с 11:00 до 16:00.

В шебекинских магазинах уже заметили объявления о том, что алкоголь можно будет купить только в определённое время. Вступает в силу новый региональный закон, который ограничивает время продажи спиртного. Согласно данному документу, купить алкоголь в городе можно будет только в течение пяти часов в сутки.

Алкогольную продукцию будут продавать с 11:00 до 16:00. Также ограничения по продаже алкоголя будут распространяться на следующие населённые пункты:

  • посёлок Октябрьский, Белгородский район;
  • посёлок Томаровка, Яковлевский округ;
  • посёлок Борисовка, Борисовский район;
  • посёлок Красная Яруга, Краснояружский район.

Совсем недавно депутат Госдумы предложил запретить продавать алкоголь на майских праздниках. Он попросил рассмотреть возможность запрета на продажу спиртного в период майских праздников: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая.

Объявление об ограничении на продажу алкоголяОбъявление об ограничении на продажу алкоголя
Объявление об ограничении на продажу алкоголя Объявление об ограничении на продажу алкоголя
Объявление об ограничении на продажу алкоголя
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
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