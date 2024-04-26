В белгородских магазинах появились предупреждения о «полусухом» законе

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В шебекинских магазинах уже заметили объявления о том, что алкоголь можно будет купить только в определённое время. Вступает в силу новый региональный закон, который ограничивает время продажи спиртного. Согласно данному документу, купить алкоголь в городе можно будет только в течение пяти часов в сутки.
Алкогольную продукцию будут продавать с 11:00 до 16:00. Также ограничения по продаже алкоголя будут распространяться на следующие населённые пункты:
Совсем недавно депутат Госдумы предложил запретить продавать алкоголь на майских праздниках. Он попросил рассмотреть возможность запрета на продажу спиртного в период майских праздников: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая.