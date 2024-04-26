В белгородских магазинах появились предупреждения о «полусухом» законе

В шебекинских магазинах уже заметили объявления о том, что алкоголь можно будет купить только в определённое время. Вступает в силу новый региональный закон, который ограничивает время продажи спиртного. Согласно данному документу, купить алкоголь в городе можно будет только в течение пяти часов в сутки.