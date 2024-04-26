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Published Сегодня, 09:36

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Updated Сегодня, 09:38

Обстрел

ВСУ атаковали дома белгородцев и инфраструктурный объект: что известно о разрушениях

26 апреля 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney
Обстрел

Гладков рассказал о разрушениях после атак ВСУ на Белгородскую область

Под удар попали шесть районов Белгородской области. В большей части населённых пунктов обошлось без последствий. Также за прошедшие сутки во время атак никто из мирных жителей не пострадал. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

25 апреля по Щетиновке Белгородского района ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда, ещё три — по Красному Хутору. Над Журавлёвкой с БПЛА сбросили осколочный боеприпас. Никто из мирных жителей в этих населённых пунктах не пострадал. Разрушений также нет.

После воздушной атаки ВСУ разрушения выявили в Разумном — повреждены два частных домовладения и автомобиль. В Майском пострадало одно домовладение, в Дубовом — два домовладения и один автомобиль. В Новосадовом также пострадало домовладение и автомобиль. В Таврово повреждена машина. Обошлось без раненых.

Пять миномётных снарядов выпустили по окраине хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе. Обошлось без последствий.

На окраинах посёлков Горьковский, Безымено, Сподарюшино и Пороз в Грайворонском горокруге сброшены с БПЛА взрывные устройства. Помимо этого, по окраине села Пороз выпустили четыре миномётных снаряда, ещё восемь — по окраине Дроновки, 27 миномётных снарядов пришлось по окраине Сподарюшино.

Окраины Новостроевки-Второй и села Пороз были также атакованы дронами-камикадзе. Кроме того, в Дроновке с БПЛА сбросили шесть взрывных устройств, ещё одно было сброшено на инфраструктурный объект связи. Пострадавших и разрушений нет.

В Губкинском горокруге возле хутора Колодезный обнаружили обломки БПЛА. Специалисты их изъяли.

В Краснояружском районе окраину Вязового ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском горокруге в районе Новой Таволжанки упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Обошлось без последствий на земле.

Напомним, что сегодня ночью в областном центре и Белгородском районе было громко. ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

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