ВСУ атаковали дома белгородцев и инфраструктурный объект: что известно о разрушениях

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:38
25 апреля по Щетиновке Белгородского района ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда, ещё три — по Красному Хутору. Над Журавлёвкой с БПЛА сбросили осколочный боеприпас. Никто из мирных жителей в этих населённых пунктах не пострадал. Разрушений также нет.
После воздушной атаки ВСУ разрушения выявили в Разумном — повреждены два частных домовладения и автомобиль. В Майском пострадало одно домовладение, в Дубовом — два домовладения и один автомобиль. В Новосадовом также пострадало домовладение и автомобиль. В Таврово повреждена машина. Обошлось без раненых.
Пять миномётных снарядов выпустили по окраине хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе. Обошлось без последствий.
На окраинах посёлков Горьковский, Безымено, Сподарюшино и Пороз в Грайворонском горокруге сброшены с БПЛА взрывные устройства. Помимо этого, по окраине села Пороз выпустили четыре миномётных снаряда, ещё восемь — по окраине Дроновки, 27 миномётных снарядов пришлось по окраине Сподарюшино.
Окраины Новостроевки-Второй и села Пороз были также атакованы дронами-камикадзе. Кроме того, в Дроновке с БПЛА сбросили шесть взрывных устройств, ещё одно было сброшено на инфраструктурный объект связи. Пострадавших и разрушений нет.
В Губкинском горокруге возле хутора Колодезный обнаружили обломки БПЛА. Специалисты их изъяли.
В Краснояружском районе окраину Вязового ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.
В Шебекинском горокруге в районе Новой Таволжанки упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Обошлось без последствий на земле.
Напомним, что сегодня ночью в областном центре и Белгородском районе было громко. ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».