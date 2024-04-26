ВСУ атаковали дома белгородцев и инфраструктурный объект: что известно о разрушениях

После воздушной атаки ВСУ разрушения выявили в Разумном — повреждены два частных домовладения и автомобиль. В Майском пострадало одно домовладение, в Дубовом — два домовладения и один автомобиль. В Новосадовом также пострадало домовладение и автомобиль. В Таврово повреждена машина. Обошлось без раненых.