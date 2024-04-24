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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Над Белгородом вновь было громко

Стало известно, с чем связаны дневные взрывы в небе над Белгородом

24 апреля 2024, 11:13
Фото: 1MI

Над Белгородом вновь было громко

Грохот раздался в районе 14:00. Предупреждений о ракетной опасности или опасности атаки БПЛА не поступало.

В Белгороде около 14:00 вновь было громко. Горожане сообщали о грохоте в небе. При этом от МЧС не поступало оповещений о ракетной опасности или опасности атаки БПЛА.

По предварительным данным, громкие звуки могли быть связаны с работой российской авиации.

Напомним, что ранее в Белгороде и Белгородском районе две ночи подряд объявляли ракетную опасность. Зафиксированы разрушения.

За минувшие сутки ВСУ атаковали девять районов Белгородской области. В результате ударов по Шебекино пострадали четыре человека.

Число пострадавших после атаки ВСУ белгородцев увеличилось до четырёх
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Авиация#Грохот#Белгород#СВО#В Белгороде громко
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