Стало известно, с чем связаны дневные взрывы в небе над Белгородом

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Белгороде около 14:00 вновь было громко. Горожане сообщали о грохоте в небе. При этом от МЧС не поступало оповещений о ракетной опасности или опасности атаки БПЛА.
По предварительным данным, громкие звуки могли быть связаны с работой российской авиации.
Напомним, что ранее в Белгороде и Белгородском районе две ночи подряд объявляли ракетную опасность. Зафиксированы разрушения.
За минувшие сутки ВСУ атаковали девять районов Белгородской области. В результате ударов по Шебекино пострадали четыре человека.