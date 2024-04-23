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Разрушения после обстрела, фото тематическое

Гладков уточнил последствия ночного удара ВСУ по Белгородской области

23 апреля 2024, 10:00
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела, фото тематическое

После ночной атаки ВСУ под Белгородом повреждено несколько домов и автомобилей

Последствия воздушной атаки зафиксировали в Разумном, Дубовом, Новосадовом, Беломестном, Октябрьском и Таврово. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

После воздушной атаки ВСУ 22 апреля последствия на земле зафиксировали в Белгородском районе. В Разумном повреждены частное жилое домовладение и автомобиль. В Дубовом пострадали два дома, в Новосадовом и Беломестном — по одному частному дому. В Октябрьском повреждена надворная постройка.

В Таврово задело один автомобиль. Из мирных жителей никто не пострадал.

Также за минувшие сутки по селу Щетиновка в Белгородском районе ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов. Разрушений и раненых нет.

Напомним, что накануне в Белгороде и районе дважды объявляли ракетную опасность. Днём на подлёте к областном центру сбили «Точку-У». Ближе к полуночи ПВО также сбила несколько воздушных целей.

После ночных взрывов в Белгороде и Белгородском районе есть разрушения
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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