Гладков уточнил последствия ночного удара ВСУ по Белгородской области

После воздушной атаки ВСУ 22 апреля последствия на земле зафиксировали в Белгородском районе. В Разумном повреждены частное жилое домовладение и автомобиль. В Дубовом пострадали два дома, в Новосадовом и Беломестном — по одному частному дому. В Октябрьском повреждена надворная постройка.