Гладков уточнил последствия ночного удара ВСУ по Белгородской области

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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После воздушной атаки ВСУ 22 апреля последствия на земле зафиксировали в Белгородском районе. В Разумном повреждены частное жилое домовладение и автомобиль. В Дубовом пострадали два дома, в Новосадовом и Беломестном — по одному частному дому. В Октябрьском повреждена надворная постройка.
В Таврово задело один автомобиль. Из мирных жителей никто не пострадал.
Также за минувшие сутки по селу Щетиновка в Белгородском районе ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов. Разрушений и раненых нет.