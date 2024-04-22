В этот раз — не «вампир»: из чего ВСУ ударили по Белгороду?

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
22 апреля около 15:40 дежурные средства ПВО пресекли очередную атаку ВСУ. Система ПВО уничтожила над Белгородской областью ракету ТРК «Точка-У».
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что воздушная цель была сбита на подлёте к Белгороду. Сейчас оперативные службы уточняют сведения о возможных последствиях на земле. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.
Позже после взрывов над Белгородом и районом снова было громко. Однако тогда грохот был связан с работой ВС РФ — работала авиация.