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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили «Точку-У»

В этот раз — не «вампир»: из чего ВСУ ударили по Белгороду?

22 апреля 2024, 13:27
Фото: Изображение Midjourney

Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили «Точку-У»

Около 15:40 над регионом дежурные средства ПВО сбили ракету «Точка-У», рассказали в пресс-службе министерства. Примерно в это же время в Белгороде и Белгородском районе было громко.

22 апреля около 15:40 дежурные средства ПВО пресекли очередную атаку ВСУ. Система ПВО уничтожила над Белгородской областью ракету ТРК «Точка-У».

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что воздушная цель была сбита на подлёте к Белгороду. Сейчас оперативные службы уточняют сведения о возможных последствиях на земле. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Позже после взрывов над Белгородом и районом снова было громко. Однако тогда грохот был связан с работой ВС РФ — работала авиация.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Минобороны#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ
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