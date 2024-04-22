В этот раз — не «вампир»: из чего ВСУ ударили по Белгороду?

Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили «Точку-У»

Около 15:40 над регионом дежурные средства ПВО сбили ракету «Точка-У», рассказали в пресс-службе министерства. Примерно в это же время в Белгороде и Белгородском районе было громко.