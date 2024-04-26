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Published Сегодня, 19:06

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

Шесть населенных пунктов Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ

Без света шесть поселений: вечером ВСУ атаковали ЛЭП в белгородском посёлке

26 апреля 2024, 19:06
Фото: 1MI

Шесть населенных пунктов Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ

Под огнём оказался поселок Красноярского района. Пострадавших нет, но из-за попадания в ЛЭП жители шести населённых пунктов остались без света. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 26 апреля, ВСУ атаковали окраину посёлка Прилесье Краснояружского района. По предварительным данным, из мирных жителей никто не пострадал.

В результате обстрела повреждения получила линия электропередачи. Без света остались шесть населённых пунктов: Прилесье, Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка.

Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отметим, что минувшей ночью на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. ВСУ били по региону из РСЗО «Ольха». Последствий и пострадавших нет.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ
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