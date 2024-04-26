Без света шесть поселений: вечером ВСУ атаковали ЛЭП в белгородском посёлке

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Сегодня, 26 апреля, ВСУ атаковали окраину посёлка Прилесье Краснояружского района. По предварительным данным, из мирных жителей никто не пострадал.
В результате обстрела повреждения получила линия электропередачи. Без света остались шесть населённых пунктов: Прилесье, Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка.
Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Отметим, что минувшей ночью на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. ВСУ били по региону из РСЗО «Ольха». Последствий и пострадавших нет.