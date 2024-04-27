Дрон-камикадзе упал и взорвался под Белгородом: ранены подросток и четверо взрослых

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Сегодня, 27 апреля, на дорогу в селе Вознесеновка Шебекинского округа упал украинский дрон-камикадзе. Впоследствии он взорвался.
Повреждены три автомобиля, внутри которых находились пятеро местных жителей, включая подростка. Все белгородцы ранены.
Так, 17-летнюю девочку с осколочными ранениями спины и руки доставили в детскую областную клиническую больницу. Её состояние оценивают как средней степени тяжести.
В тяжёлом состоянии в областную клиническую больницу доставили водителя одной из машин — у него осколочное ранение головы. Туда же госпитализировали женщину с ранением спины и плеча и мужчину с множественными осколочными ранениями, проникающими в брюшную полость.
Ещё один пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ: у него диагностировали контузию уха. После оказанной медпомощи он отправился домой на амбулаторное лечение.