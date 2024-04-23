Ранее судимый белгородец совершил сексуальное насилие над ребёнком

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Ранее судимый белгородец совершил сексуальное насилие над несовершеннолетним мальчиком в посёлке Прохоровка. Об этом Бел.Ру сообщил адвокат одного из свидетелей.
Преступление могло быть совершено 20 апреля, заявление о преступлении родители мальчика написали на следующий день. Изначально адвокат сам попытался написать заявление о преступлении, но его не приняли, так как не было заявления от родителей пострадавшего ребёнка.
Один из свидетелей преступления дал показания по делу.
После этого адвокат также продублировал заявление о преступлении по статьям УК РФ 132, 134 и 135. Также заявитель сообщил об угрозах оружием и расправой от ранее осуждённого. Как рассказал Бел.Ру адвокат Владимир Сазонов, движение по заявлению не началось.
Однако областном УМВД журналистам Бел.Ру сообщили, что дело передадут в СК РФ.