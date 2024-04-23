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Ранее судимый белгородец совершил сексуальное насилие над ребёнком

Ранее судимый белгородец совершил сексуальное насилие над ребёнком

23 апреля 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney
Об этом Бел.Ру сообщил адвокат одного из свидетелей, заявление по делу передадут в Следком.

Ранее судимый белгородец совершил сексуальное насилие над несовершеннолетним мальчиком в посёлке Прохоровка. Об этом Бел.Ру сообщил адвокат одного из свидетелей.

Преступление могло быть совершено 20 апреля, заявление о преступлении родители мальчика написали на следующий день. Изначально адвокат сам попытался написать заявление о преступлении, но его не приняли, так как не было заявления от родителей пострадавшего ребёнка.

Один из свидетелей преступления дал показания по делу.

После этого адвокат также продублировал заявление о преступлении по статьям УК РФ 132, 134 и 135. Также заявитель сообщил об угрозах оружием и расправой от ранее осуждённого. Как рассказал Бел.Ру адвокат Владимир Сазонов, движение по заявлению не началось.

Однако областном УМВД журналистам Бел.Ру сообщили, что дело передадут в СК РФ.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Преступление#Прохоровка#Эксклюзив#Сексуальное насилие#Несовершеннолетний#Белгород#Следком
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