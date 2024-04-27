В Белгородской области наградили мальчика, который спас отца после обстрела

Обстрел произошёл 19 июля 2023 года. Тогда Валуйки обстреляли из РСЗО «Град» и артиллерии. Пострадали восемь человек. Среди них был Дмитрий Величко. Когда начался обстрел, 11-летний мальчик успел спрятаться в дверном проёме, накрывшись одеялом. Один из снарядов попал в детскую комнату, повредив стены дома. Несмотря на опасную ситуацию, мальчик не поддался панике и принялся разбирать завалы, чтобы спасти своего отца.