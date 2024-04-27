В Белгородской области наградили мальчика, который спас отца после обстрела

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Пятиклассник Дмитрий Величко помог своему отцу выбраться из-под завалов после обстрела Валуек. За это его наградил глава местной администрации Алексей Дыбов.
Обстрел произошёл 19 июля 2023 года. Тогда Валуйки обстреляли из РСЗО «Град» и артиллерии. Пострадали восемь человек. Среди них был Дмитрий Величко. Когда начался обстрел, 11-летний мальчик успел спрятаться в дверном проёме, накрывшись одеялом. Один из снарядов попал в детскую комнату, повредив стены дома. Несмотря на опасную ситуацию, мальчик не поддался панике и принялся разбирать завалы, чтобы спасти своего отца.
Награду получил и Расим Багиров — охранник физкультурно-оздоровительного комплекса в валуйском селе Уразово. 30 декабря 2023 года он не пустил посетителей в здание, тем самым спас им жизнь, потому что вскоре ФОК подвергся обстрелу со стороны ВСУ и получил серьёзные повреждения. Багиров оперативно отреагировал, обесточив объект до прибытия спецслужб.