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Алексей Дыбов и Дмитрий Величко

В Белгородской области наградили мальчика, который спас отца после обстрела

27 апреля 2024, 10:36
Фото: страница Алексея Дыбова в ВК
Алексей Дыбов и Дмитрий Величко
В Валуйском городском округе Алексей Дыбов вручил награды жителям за их подвиги. Среди награждённых — охранник физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Уразово Расим Багиров и пятиклассник Дмитрий Величко, который спас отца из-под завалов во время обстрела.

Пятиклассник Дмитрий Величко помог своему отцу выбраться из-под завалов после обстрела Валуек. За это его наградил глава местной администрации Алексей Дыбов.

Обстрел произошёл 19 июля 2023 года. Тогда Валуйки обстреляли из РСЗО «Град» и артиллерии. Пострадали восемь человек. Среди них был Дмитрий Величко. Когда начался обстрел, 11-летний мальчик успел спрятаться в дверном проёме, накрывшись одеялом. Один из снарядов попал в детскую комнату, повредив стены дома. Несмотря на опасную ситуацию, мальчик не поддался панике и принялся разбирать завалы, чтобы спасти своего отца.

Награду получил и Расим Багиров — охранник физкультурно-оздоровительного комплекса в валуйском селе Уразово. 30 декабря 2023 года он не пустил посетителей в здание, тем самым спас им жизнь, потому что вскоре ФОК подвергся обстрелу со стороны ВСУ и получил серьёзные повреждения. Багиров оперативно отреагировал, обесточив объект до прибытия спецслужб.

Алексей Дыбов и Дмитрий ВеличкоАлексей Дыбов и Дмитрий Величко
Алексей Дыбов и Расим БагировАлексей Дыбов и Расим Багиров
Алексей Дыбов и Дмитрий Величко
Фото: страница Алексея Дыбова в ВК
Число пострадавших от обстрела в Валуйках увеличилось до восьми человек
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