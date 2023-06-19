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Число пострадавших от обстрела в Валуйках увеличилось до восьми человек

19 июня 2023, 08:03
Фото: 1MI
По городу выпустили 40 артснарядов, 14 снарядов «Града», заявил губернатор Вячеслав Гладков. С пострадавшими от обстрелов работают врачи.
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Обстрел

В Валуйках число пострадавших при обстреле возросло до восьми человек. Один из тех, кто получил ранения, — ребёнок. У него перелом ключицы. Ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести, его планировали отвезти в детскую областную больницу в Белгороде.

У одного из пострадавших мужчин — закрытая черепно-мозговая травма. Две женщины получили осколочные ранения, у ещё одной — контузия. Пациентов доставили в районную больницу. Самостоятельно за медпомощью обратились ещё три человека — двое мужчин и одна женщина.

Отметим, что изначально сообщалось о семерых пострадавших.

За минувшие сутки по Валуйкам выпустили 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Града», сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Повреждения зафиксировали в многоквартирных и частных домах, в автомобилях.

Помимо этого, под обстрел в Валуйском горокруге попали Вериговка и Новопетровка. В первом населённом пункте было три прилёта — без пострадавших и разрушений. В Новопетровке с беспилотников сбросили три взрывных устройства — повреждения получили две машины.

Стало известно о состоянии ребёнка после обстрела Валуек
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