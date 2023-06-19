Число пострадавших от обстрела в Валуйках увеличилось до восьми человек

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В Валуйках число пострадавших при обстреле возросло до восьми человек. Один из тех, кто получил ранения, — ребёнок. У него перелом ключицы. Ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести, его планировали отвезти в детскую областную больницу в Белгороде.
У одного из пострадавших мужчин — закрытая черепно-мозговая травма. Две женщины получили осколочные ранения, у ещё одной — контузия. Пациентов доставили в районную больницу. Самостоятельно за медпомощью обратились ещё три человека — двое мужчин и одна женщина.
Отметим, что изначально сообщалось о семерых пострадавших.
За минувшие сутки по Валуйкам выпустили 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Града», сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Повреждения зафиксировали в многоквартирных и частных домах, в автомобилях.
Помимо этого, под обстрел в Валуйском горокруге попали Вериговка и Новопетровка. В первом населённом пункте было три прилёта — без пострадавших и разрушений. В Новопетровке с беспилотников сбросили три взрывных устройства — повреждения получили две машины.