Число пострадавших от обстрела в Валуйках увеличилось до восьми человек

В Валуйках число пострадавших при обстреле возросло до восьми человек. Один из тех, кто получил ранения, — ребёнок. У него перелом ключицы. Ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести, его планировали отвезти в детскую областную больницу в Белгороде.