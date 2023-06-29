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Ребёнок из Валуек спас отца из-под завалов во время обстрела

29 июня 2023, 07:00
Фото: 1MI
Город попал под обстрел 19 июня. В дом 11-летнего мальчика прилетел снаряд, стены рухнули. Под завалами оказался отец ребёнка. Подробности рассказали в сюжете ГТРК «Белгород».
Сюжет
Обстрел

Во время обстрела в доме находились 11-летний мальчик и его отец, мать была на работе. Ребёнок сел в дверной проём и накрылся одеялом, чтобы не задели осколки. Один из снарядов попал в детскую, стены дома рухнули. Мальчик не растерялся и принялся доставать из-под завалов своего отца.

У меня, когда я начал откапывать папу, сразу начала болеть рука. Я подумал, что сломал её. Но потом, когда приехала скорая, мне сказали, что у меня перелом ключицы.
рассказал мальчик

В детскую областную больницу в Белгороде ребёнка доставили санавиацией. Мальчик поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести с взрывной и черепно-мозговой травмами, ушибом головного мозга, травматическим шоком, переломом ключицы.

Мать ребёнка приехала в больницу сразу же, как только узнала о случившемся: «Папе тоже зашивали голову, ушибы были по всему телу. Он на больничном был. Сегодня ему сняли швы. Думала, что собачка наша погибла, но она вышла, сутки не отзывалась, а потом вышла».

В настоящий момент, отметили в сюжете, состояние ребёнка оценивается как стабильное.

Видео: ГТРК "Белгород"
Стало известно о состоянии ребёнка после обстрела Валуек
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