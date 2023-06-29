Ребёнок из Валуек спас отца из-под завалов во время обстрела

Мать ребёнка приехала в больницу сразу же, как только узнала о случившемся: «Папе тоже зашивали голову, ушибы были по всему телу. Он на больничном был. Сегодня ему сняли швы. Думала, что собачка наша погибла, но она вышла, сутки не отзывалась, а потом вышла».