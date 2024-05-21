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ВСУ снова обстреляли Шебекино и Ржевку

«Ольха», БПЛА, ракетные опасности: как прошла ночь в Белгородской области

21 мая 2024, 04:21
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил»

ВСУ снова обстреляли Шебекино и Ржевку

Очередная неспокойная ночь вибелгородском приграничье обошлась без пострадавших среди мирного населения.

Ночью со стороны Украины снова обстреливали Шебекинский округ. В Шебекино снаряд взорвался у частного дома. Загорелась крыша бани. Окна, фасады и заборы повреждены ещё в двух домах. Есть последствия и для одного автомобиля.

В Ржевке в частном доме выбиты окна, посекло забор.

В 7 часов утра ракетную опасность объявили в Белгороде и в Белгородском районе. Звуков работы ПВО горожане в этот раз не слышали.

В Минобороны сообщили, что за ночь над Белгородской областью сбили снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника.

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