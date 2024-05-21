«Ольха», БПЛА, ракетные опасности: как прошла ночь в Белгородской области

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Ночью со стороны Украины снова обстреливали Шебекинский округ. В Шебекино снаряд взорвался у частного дома. Загорелась крыша бани. Окна, фасады и заборы повреждены ещё в двух домах. Есть последствия и для одного автомобиля.
В Ржевке в частном доме выбиты окна, посекло забор.
В 7 часов утра ракетную опасность объявили в Белгороде и в Белгородском районе. Звуков работы ПВО горожане в этот раз не слышали.
В Минобороны сообщили, что за ночь над Белгородской областью сбили снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника.