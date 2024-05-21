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Published Сегодня, 06:41

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ВСУ атаковали сельскохозяйственное предприятие в белгородском селе

Сельскохозяйственное предприятие под Белгородом стало очередной целью ВСУ

21 мая 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали сельскохозяйственное предприятие в белгородском селе

Под ударом со стороны Украины оказалось село Шебекинского округа. Из мирных жителей никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ атаковали сельскохозяйственное предприятие в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа. Осколки посекли оборудование, забор и дезбарьер для транспорта.

По известной главе региона Вячеславу Гладкову информации, из мирных жителей никто не пострадал.

Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. Продолжается обход территории.

Напомним, что из-за сегодняшней атаки дронами в посёлке Октябрьский скончалась женщина. Ещё три человека получили различные ранения, их госпитализировали.

В Шебекино сегодня, 21 мая, загорелась баня, пострадали два дома и автомобиль, а в Ржевке разрушения получила территория одного домовладения.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
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