Нацелились на сельхоз? ВСУ за утро атаковали второе предприятие под Белгородом

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Украинский дрон-камикадзе упал и сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского округа. На территории посечены складские помещения и ангары с техникой, загорелись ёмкости с топливом.
Пострадавших среди мирных жителей нет. Пожарные уже ликвидировали очаг возгорания.
За сегодняшний день это уже вторая атака ВСУ на сельскохозяйственное предприятие: в первый раз пострадала территория в Новой Таволжанке. Пострадавших не было, но установили несколько повреждений.
Кроме того, в посёлке Октябрьский скончалась женщина, ещё три человека получили различные ранения. В Шебекино загорелась баня, пострадали два дома и автомобиль, а в Ржевке разрушения получила территория одного домовладения.