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Из-за атаки ВСУ под Белгородом загорелись ёмкости с топливом

Нацелились на сельхоз? ВСУ за утро атаковали второе предприятие под Белгородом

21 мая 2024, 08:10
Фото: Изображение Midjourney

Из-за атаки ВСУ под Белгородом загорелись ёмкости с топливом

На этот раз пострадало предприятие в селе Вознесеновка Шебекинского округа. В результате взрыва загорелись ёмкости с топливом. Пострадавших нет, отметил глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Украинский дрон-камикадзе упал и сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского округа. На территории посечены складские помещения и ангары с техникой, загорелись ёмкости с топливом.

Пострадавших среди мирных жителей нет. Пожарные уже ликвидировали очаг возгорания.

За сегодняшний день это уже вторая атака ВСУ на сельскохозяйственное предприятие: в первый раз пострадала территория в Новой Таволжанке. Пострадавших не было, но установили несколько повреждений.

Кроме того, в посёлке Октябрьский скончалась женщина, ещё три человека получили различные ранения. В Шебекино загорелась баня, пострадали два дома и автомобиль, а в Ржевке разрушения получила территория одного домовладения.

Сельскохозяйственное предприятие под Белгородом стало очередной целью ВСУ
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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