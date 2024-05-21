РСЗО, дроны и баллистика: какую тактику применяют ВСУ при обстреле Белгородчины

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Как отметил Алёхин, баллистические цели, к примеру «Точку-У», средствам ПВО сбивать легче. Труднее приходится с РСЗО, в первую очередь, с «Ольхой», у которой пакет в 12 ракет.
Очень было сложно сбивать «Вампир», но мы это делали. Там установка в 40 ракет. Они модернизированы и быстро перезаряжаются. Конечно, ПВО тяжело. Поэтому противник применяет такую тактику, чтобы одновременно бить из нескольких РСЗО, бомбы использовать.
Геннадий Алёхин
Эксперт отметил, что подобная тактика применяется для того, чтобы отвлечь внимание и нарушить плотность обороны.
Какая цель у противника? Найти бреши в плотности обороны ПВО и РЭБ. Бомбы сбивать можно, что мы и делаем, но это просто лишняя головная боль.
Геннадий Алёхин
Однако военный обозреватель добавил, что на 100% уничтожить все запуски невозможно, ведь вместе с ракетами и бомбами ВСУ запускают и дроны.
Дроны-разведчики запускают не только, чтобы бить по мирным целям, они ещё выполняют разведывательные функции. Мы их тоже сбиваем. Нагрузка на плечах ПВО сумасшедшая. Но, несмотря на создание санитарной зоны, противник будет использовать любую возможность, чтобы нанести удары по приграничным районам.
Геннадий Алёхин