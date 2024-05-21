РСЗО, дроны и баллистика: какую тактику применяют ВСУ при обстреле Белгородчины

Военный обозреватель рассказал о новой тактике ВСУ при обстреле Белгородчины

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алёхин рассказал журналистам Бел.Ру, почему в последнее время ВСУ применяют при обстрелах региона не только «Вампиров», а и баллистику с дронами. Он также сообщил, удаётся ли средствам ПВО сбивать все цели.

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