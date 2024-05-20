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Почти 2 млрд направили на компенсации после обстрелов для белгородских аграриев

Почти 2 млрд направили на компенсации после обстрелов для белгородских аграриев

20 мая 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney
О мерах поддержки агропромышленных комплексов в Белгородской области рассказал на оперативном совещании правительства заместитель министра сельского хозяйства Андрей Цапков.

За период проведения СВО в Белгородской области пострадало 118 предприятий агропромышленного комплекса. На компенсации из-за обстрелов выделили 1,8 млрд рублей, рассказал заместитель министра сельского хозяйства Андрей Цапков.

68 предприятиям уже выплатили 1 млрд 121 млн рублей: 55,3 млн рублей — для пищевой промышленности, 472,1 млн рублей — для растениеводства и 594,5 млн рублей — животноводствам.

Не до всех производств удалось довести деньги сразу. 18 представителей отозвали заявки, потому что не смогли предоставить бухгалтерские документы. Одно предприятие без согласований и предупреждений закрыло юридическое лицо. Пять производств допустили ошибки, поэтому не получили выплаты сразу. Ещё 26 предприятий сдали отчётность с неточностями, но их также уже исправили.

682 млн рублей направят дополнительно предприятиям, которые пострадали недавно. Компенсации они получат не позднее 15 июня.

Предприятиям, которые брали льготные инвестиционные кредиты, предоставлена возможность пролонгации на один год.

«Область выходила с инициативой, чтобы аналогичную меру поддержки по предоставлению отсрочки распространить и на льготные краткосрочные кредиты, которые на срок менее одного года. Но пока что положительного решения от минсельхоза не принято», — заявил Андрей Цапков.

Замминистра рассказал и о мере поддержки грантополучателей. Они имеют обязательство по норме производства продукции, но, обратившись к министерству, могут сократить планку, если не могут её выполнить из-за обстрелов.

Пострадавший белгородский бизнес: на какие меры поддержки можно рассчитывать
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Экономика#Происшествия#Министерство сельского хозяйства#Агропромышленный комплекс#Новости Белгорода#Животноводство#Выплаты#Минсельхоз#Компенсации#СВО#Разрушения
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