Почти 2 млрд направили на компенсации после обстрелов для белгородских аграриев

Не до всех производств удалось довести деньги сразу. 18 представителей отозвали заявки, потому что не смогли предоставить бухгалтерские документы. Одно предприятие без согласований и предупреждений закрыло юридическое лицо. Пять производств допустили ошибки, поэтому не получили выплаты сразу. Ещё 26 предприятий сдали отчётность с неточностями, но их также уже исправили.