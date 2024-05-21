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Пермского экс-чиновника, родившегося в Белгороде, осудили за подготовку теракта

Пермского экс-чиновника, родившегося в Белгороде, осудили за подготовку теракта

21 мая 2024, 12:51
Фото: 1MI
Военный суд в Екатеринбурге приговорил бывшего чиновника из Перми к 12 годам лишения свободы за подготовку теракта. Мужчина, сотрудничавший с ВСУ, планировал диверсии на промышленных объектах и в правоохранительных органах, сообщает Properm.ru
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Суд

Военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Перми и уроженца Белгорода к наказанию за приготовление к совершению теракта и публичное оправдание терроризма. Об этом сообщило УФСБ России по Пермскому краю.

Бывшему чиновнику назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также запрет на три года заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов.

Осуждённый в период с сентября по октябрь 2022 года сотрудничал с представителями ВСУ. По их указаниям чиновник готовил диверсионно-террористические акции на промышленных объектах и объектах правоохранительных органов в Перми.

Приговор мужчине был вынесен в марте 2024 года. Сейчас адвокаты пытаются обжаловать это решение. До задержания в 2023 году мужчина был действующим сотрудником одного из подразделений администрации Перми.

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