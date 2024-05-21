Пермского экс-чиновника, родившегося в Белгороде, осудили за подготовку теракта

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Перми и уроженца Белгорода к наказанию за приготовление к совершению теракта и публичное оправдание терроризма. Об этом сообщило УФСБ России по Пермскому краю.
Бывшему чиновнику назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также запрет на три года заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов.
Осуждённый в период с сентября по октябрь 2022 года сотрудничал с представителями ВСУ. По их указаниям чиновник готовил диверсионно-террористические акции на промышленных объектах и объектах правоохранительных органов в Перми.
Приговор мужчине был вынесен в марте 2024 года. Сейчас адвокаты пытаются обжаловать это решение. До задержания в 2023 году мужчина был действующим сотрудником одного из подразделений администрации Перми.