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Дрон

Инфраструктурный объект связи пострадал при атаки дрона на белгородское приграничье

21 мая 2024, 13:50
Фото: Изображение Midjourney
Дрон

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал белгородское село Муром

Под ударом на этот раз оказалось село Муром в Шебекинском горокруге. В результате взрыва никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Днём 21 мая под атаку дрона-камикадзе ВСУ попало село Муром Шебекинского горокруга. Из мирных жителей никто не пострадал. В результате взрыва был повреждён инфраструктурный объект связи.

К ремонтным работам специалисты приступят после согласования с Минобороны РФ.

Напомним, что ранее ВСУ обстреляли Новую Таволжанку 18 снарядами РСЗО «Град». Повреждения получили хозпостройки и линия электропередачи. До этого украинский дрон упал и сдетонировал на территории сельхозпредприятия в селе Вознесеновка.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Муром#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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