Инфраструктурный объект связи пострадал при атаки дрона на белгородское приграничье

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Днём 21 мая под атаку дрона-камикадзе ВСУ попало село Муром Шебекинского горокруга. Из мирных жителей никто не пострадал. В результате взрыва был повреждён инфраструктурный объект связи.
К ремонтным работам специалисты приступят после согласования с Минобороны РФ.
Напомним, что ранее ВСУ обстреляли Новую Таволжанку 18 снарядами РСЗО «Град». Повреждения получили хозпостройки и линия электропередачи. До этого украинский дрон упал и сдетонировал на территории сельхозпредприятия в селе Вознесеновка.