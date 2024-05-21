Подъезд уже разбирается, а вещи не вывезены: жители дома на Щорса жалуются на власть

«‎Обещали доступ с 9:00 до 18:00, потом отменили, затем сказали, что можно, а по итогу выгнали людей в 16:00, люди не успели вынести собранные вещи, сегодня доступ совсем не предоставлялся и нет четкой информации о том, когда пустят в квартиры, а подъезд уже разбирается», — пишет белгородка.