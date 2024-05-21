Подъезд уже разбирается, а вещи не вывезены: жители дома на Щорса жалуются на власть

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Жительница Белгорода, которая является собственницей квартиры во втором подъезде на улице Щорса, 55а пожаловалась на то, что администрация не оказывает помощь в вывозе вещей. По её словам, нет ни транспорта, ни чёткого графика.
Женщина рассказывает, что за неделю выделялось по два-три часа в вечернее время. Люди были вынуждены за свой счёт искать, нанимать грузчиков и машины.
«Обещали доступ с 9:00 до 18:00, потом отменили, затем сказали, что можно, а по итогу выгнали людей в 16:00, люди не успели вынести собранные вещи, сегодня доступ совсем не предоставлялся и нет четкой информации о том, когда пустят в квартиры, а подъезд уже разбирается», — пишет белгородка.
Администрация ответила, что по этому вопросу жителей дома проинформируют дополнительно и разместят сведения в домовом чате.
Напомним, что трагедия произошла 12 мая. На улице Щорса в Белгороде после обстрела обрушился подъезд многоквартирного дома, погибло 17 человек.