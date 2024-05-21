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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

Разрушенный подъезд на улице Щорса

Подъезд уже разбирается, а вещи не вывезены: жители дома на Щорса жалуются на власть

21 мая 2024, 12:30
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Разрушенный подъезд на улице Щорса

Белгородцы не могут забрать вещи из пострадавшего при обстреле дома на Щорса

Жительница Белгорода пожаловалась на то, что администрация не обеспечивает своевременный вывоз вещей из разрушенных квартир на улице Щорса, 55а. Вместо обещанного доступа в течение всего дня жильцам выделяют ограниченное время, и они вынуждены самостоятельно искать транспорт и грузчиков.

Жительница Белгорода, которая является собственницей квартиры во втором подъезде на улице Щорса, 55а пожаловалась на то, что администрация не оказывает помощь в вывозе вещей. По её словам, нет ни транспорта, ни чёткого графика.

Женщина рассказывает, что за неделю выделялось по два-три часа в вечернее время. Люди были вынуждены за свой счёт искать, нанимать грузчиков и машины.

«‎Обещали доступ с 9:00 до 18:00, потом отменили, затем сказали, что можно, а по итогу выгнали людей в 16:00, люди не успели вынести собранные вещи, сегодня доступ совсем не предоставлялся и нет четкой информации о том, когда пустят в квартиры, а подъезд уже разбирается», — пишет белгородка.

Администрация ответила, что по этому вопросу жителей дома проинформируют дополнительно и разместят сведения в домовом чате.

Напомним, что трагедия произошла 12 мая. На улице Щорса в Белгороде после обстрела обрушился подъезд многоквартирного дома, погибло 17 человек.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Дом#Власть#Белгород#Вещи#Атака ВСУ#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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