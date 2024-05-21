Если нет прописки, выплат не ждать? Какие белгордцы из дома на Щорса получат деньги

Недавно стало известно о том, какие соцвыплаты могут получить белгородцы, чьё имущество пострадало при обстрелах. Денежные выплаты предоставляются в трёх различных размерах: 10 тысяч рублей, 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей. Конкретная сумма компенсации зависит от условий, при которых она предоставляется. А именно: частичная утрата имущества, полная утрата имущества, а также вынужденный отъезд с постоянного места жительства.