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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Власти рассказали, какой категории граждан из дома на Щорса положены выплаты

Если нет прописки, выплат не ждать? Какие белгордцы из дома на Щорса получат деньги

21 мая 2024, 06:46
Фото: 1MI

Власти рассказали, какой категории граждан из дома на Щорса положены выплаты

Белгородка спросила о том, положены ли выплаты тем жителям дома на Щорса, кто там не прописан, но является собственником. Власти ответили, что на данный момент на компенсации могут рассчитывать те, кто официально зарегистрирован в пострадавшем доме.
Сюжет
Выплаты

Жительница дома на Щорса, который пострадал в результате атаки ВСУ, обратилась к властям с вопросом о том, какая помощь положена собственникам жилья.

«Если никто не был прописан, это не значит, что у нас не пострадало имущество. Почему помощь только прописанным?», — пишет белгородка.

Белгородская администрация ответила, что в настоящее время компенсации и выплаты предоставляются только гражданам, официально зарегистрированным по месту жительства.

«В случае принятия дополнительных решений по данному восприятию Вас проинформируем», — добавили органы власти.

Недавно стало известно о том, какие соцвыплаты могут получить белгородцы, чьё имущество пострадало при обстрелах. Денежные выплаты предоставляются в трёх различных размерах: 10 тысяч рублей, 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей. Конкретная сумма компенсации зависит от условий, при которых она предоставляется. А именно: частичная утрата имущества, полная утрата имущества, а также вынужденный отъезд с постоянного места жительства.

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