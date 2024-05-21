Если нет прописки, выплат не ждать? Какие белгордцы из дома на Щорса получат деньги

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Жительница дома на Щорса, который пострадал в результате атаки ВСУ, обратилась к властям с вопросом о том, какая помощь положена собственникам жилья.
«Если никто не был прописан, это не значит, что у нас не пострадало имущество. Почему помощь только прописанным?», — пишет белгородка.
Белгородская администрация ответила, что в настоящее время компенсации и выплаты предоставляются только гражданам, официально зарегистрированным по месту жительства.
«В случае принятия дополнительных решений по данному восприятию Вас проинформируем», — добавили органы власти.
Недавно стало известно о том, какие соцвыплаты могут получить белгородцы, чьё имущество пострадало при обстрелах. Денежные выплаты предоставляются в трёх различных размерах: 10 тысяч рублей, 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей. Конкретная сумма компенсации зависит от условий, при которых она предоставляется. А именно: частичная утрата имущества, полная утрата имущества, а также вынужденный отъезд с постоянного места жительства.