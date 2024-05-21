Власти рассказали о сроках сноса части пострадавшего от обстрела дома в Белгороде

Также по просьбе жителей, завтра, 22 мая, специалисты дополнительно обследуют пятый-восьмой подъезды, после этого будет решаться вопрос о заселении туда горожан. Демидов отметил, что будет организована отдельная встреча с жителями разрушенных второго и третьего подъездов. Она нужна для решения острого вопроса о вывозе личных вещей. Большинству уже оказана помощь, а для оставшихся будет выстроен график вывоза имущества.