Власти рассказали о сроках сноса части пострадавшего от обстрела дома в Белгороде

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Мэр Белгорода Валентин Демидов провёл встречу с с жителями дома Щорса, 55А.
На ней министр строительства региона Оксана Козлитина сообщила, что угрозы внезапного обрушения повреждённых конструкций нет. Но проживание возле зоны производства демонтажных работ пока небезопасно, и ограничения коснутся первого-четвёртого подъездов. Предварительно на демонтаж второго и третьего подъездов потребуется от одного до полутора месяцев.
Также по просьбе жителей, завтра, 22 мая, специалисты дополнительно обследуют пятый-восьмой подъезды, после этого будет решаться вопрос о заселении туда горожан. Демидов отметил, что будет организована отдельная встреча с жителями разрушенных второго и третьего подъездов. Она нужна для решения острого вопроса о вывозе личных вещей. Большинству уже оказана помощь, а для оставшихся будет выстроен график вывоза имущества.
После обрушения дома в результате взрыва обломков ракеты «Точка-У» погибло 17 человек.