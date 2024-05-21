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Published Сегодня, 06:24

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Updated Сегодня, 06:26

Полтора месяца нужно на демонтаж двух подъездов в пострадавшем доме в Белгороде

Власти рассказали о сроках сноса части пострадавшего от обстрела дома в Белгороде

21 мая 2024, 06:24
Фото: Социальные сети Валентина Демидова

Полтора месяца нужно на демонтаж двух подъездов в пострадавшем доме в Белгороде

Угрозы обрушения в доме на Щорса нет, но проживание возле демонтажных работ небезопасно, на демонтаж пострадавших подъездов потребуется примерно полтора месяца. По просьбе жителей, будет дополнительное обследование пятого-восьмого подъездов для решения вопроса о заселении.

Мэр Белгорода Валентин Демидов провёл встречу с с жителями дома Щорса, 55А.

На ней министр строительства региона Оксана Козлитина сообщила, что угрозы внезапного обрушения повреждённых конструкций нет. Но проживание возле зоны производства демонтажных работ пока небезопасно, и ограничения коснутся первого-четвёртого подъездов. Предварительно на демонтаж второго и третьего подъездов потребуется от одного до полутора месяцев.

Также по просьбе жителей, завтра, 22 мая, специалисты дополнительно обследуют пятый-восьмой подъезды, после этого будет решаться вопрос о заселении туда горожан. Демидов отметил, что будет организована отдельная встреча с жителями разрушенных второго и третьего подъездов. Она нужна для решения острого вопроса о вывозе личных вещей. Большинству уже оказана помощь, а для оставшихся будет выстроен график вывоза имущества.

После обрушения дома в результате взрыва обломков ракеты «Точка-У» погибло 17 человек.

Жители двух подъездов дома на Щорса в Белгороде пока не смогут вернуться домой
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