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Полуразрушенный дом на улице Щорса в Белгороде

«Погибла одноклассница дочки»: спасатель и житель дома на Щорса рассказал об атаке

15 мая 2024, 07:15
Фото: Bel.ru
Полуразрушенный дом на улице Щорса в Белгороде

Белгородец рассказал о том, как спасал людей в разрушенном доме

Белгородец Олег Гуров, который работает спасателем в МЧС и проживает в доме на улице Щорса, помог выбраться из-под завалов женщине с младенцем и молодому человеку. Несмотря на происшествие, семья Олега Гурова собирается остаться жить в Белгороде, пишет «Московский комсомолец».
Сюжет
МЧС

Одним из жителей дома по улице Щорса, где произошло обрушение, является белгородец Олег Гуров. Он работает спасателем в МЧС. После атаки ВСУ белгородец занялся разборкой завалов собственного дома.

После взрыва Олег Гуров вышел на балкон посмотреть, что случилось. Затем он услышал крик о помощи и увидел, что на груде обломков стоит женщина с младенцем. Она передала мужчине своего ребёнка. Затем они спустились вниз и начали осторожно двигаться в сторону первого подъезда.

«Женщина постоянно говорила: „Мой ребёнок! Мы горели!“ Истерика была. А ребёнок молчал, не плакал. Я не понял, какие у него повреждения. Он весь был в пыли»‎, — приводит цитату спасателя издание.

Белгородец также рассказал, что потом из груды завалов удалось спасти молодого человека: «Он сам выбраться не мог: ему плита на ноги упала. Он кричал, был в сознании. Часа в четыре вечера только удалось до него добраться»‎.

По словам Олега Гурова, в результате трагедии погибла одноклассница его дочери — ученица первого класса. В этом доме девочка не жила: она вместе с мамой приехала навестить бабушку с дедушкой. В итоге семья погибла.

Несмотря на трагедию, семья Олега Гурова планирует оставаться в городе.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#МЧС#Интервью#Спасатель#Новости Белгорода#Белгород#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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