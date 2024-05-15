«Погибла одноклассница дочки»: спасатель и житель дома на Щорса рассказал об атаке

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Одним из жителей дома по улице Щорса, где произошло обрушение, является белгородец Олег Гуров. Он работает спасателем в МЧС. После атаки ВСУ белгородец занялся разборкой завалов собственного дома.
После взрыва Олег Гуров вышел на балкон посмотреть, что случилось. Затем он услышал крик о помощи и увидел, что на груде обломков стоит женщина с младенцем. Она передала мужчине своего ребёнка. Затем они спустились вниз и начали осторожно двигаться в сторону первого подъезда.
«Женщина постоянно говорила: „Мой ребёнок! Мы горели!“ Истерика была. А ребёнок молчал, не плакал. Я не понял, какие у него повреждения. Он весь был в пыли», — приводит цитату спасателя издание.
Белгородец также рассказал, что потом из груды завалов удалось спасти молодого человека: «Он сам выбраться не мог: ему плита на ноги упала. Он кричал, был в сознании. Часа в четыре вечера только удалось до него добраться».
По словам Олега Гурова, в результате трагедии погибла одноклассница его дочери — ученица первого класса. В этом доме девочка не жила: она вместе с мамой приехала навестить бабушку с дедушкой. В итоге семья погибла.
Несмотря на трагедию, семья Олега Гурова планирует оставаться в городе.