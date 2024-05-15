«Погибла одноклассница дочки»: спасатель и житель дома на Щорса рассказал об атаке

После взрыва Олег Гуров вышел на балкон посмотреть, что случилось. Затем он услышал крик о помощи и увидел, что на груде обломков стоит женщина с младенцем. Она передала мужчине своего ребёнка. Затем они спустились вниз и начали осторожно двигаться в сторону первого подъезда.