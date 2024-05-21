Украинский дрон атаковал село под Белгородом: ранена мирная жительница

Белгородка пострадала при атаке дрона ВСУ в селе Ржевка

ВСУ атаковали село Ржевка в Шебекинском горокруге. У пострадавшей баротравма. Женщину отвезли в больницу. Разрушений зафиксировано не было, написал Вячеслав Гладков.