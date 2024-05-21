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Белгородка пострадала при атаке дрона ВСУ в селе Ржевка

Украинский дрон атаковал село под Белгородом: ранена мирная жительница

21 мая 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney

Белгородка пострадала при атаке дрона ВСУ в селе Ржевка

ВСУ атаковали село Ржевка в Шебекинском горокруге. У пострадавшей баротравма. Женщину отвезли в больницу. Разрушений зафиксировано не было, написал Вячеслав Гладков.

21 мая под атакой дрона-камикадзе ВСУ оказалось село Ржевка Шебекинского горокруга. Летательный аппарат упал и сдетонировал — пострадала мирная жительница. Во время воздушной атаки женщина находилась на открытой территории промышленного предприятия.

Скорая отвезла раненую во вторую городскую больницу. У женщины баротравма. Всю необходимую медпомощь ей оказывают.

Что касается повреждений, то их на территории предприятия нет.

До этого дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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