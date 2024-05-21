Украинский дрон атаковал село под Белгородом: ранена мирная жительница

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
21 мая под атакой дрона-камикадзе ВСУ оказалось село Ржевка Шебекинского горокруга. Летательный аппарат упал и сдетонировал — пострадала мирная жительница. Во время воздушной атаки женщина находилась на открытой территории промышленного предприятия.
Скорая отвезла раненую во вторую городскую больницу. У женщины баротравма. Всю необходимую медпомощь ей оказывают.
Что касается повреждений, то их на территории предприятия нет.
До этого дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром.