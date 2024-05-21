Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:00

Published Сегодня, 18:00

Modified Сегодня, 18:02

Updated Сегодня, 18:02

Повреждения на участке белгородцев

Территория частного дома белгородцев пострадала из-за атаки ВСУ

21 мая 2024, 18:00
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Повреждения на участке белгородцев

Украинский дрон-камикадзе атаковал белгородское село

Под ударом оказалось село в Валуйском округе. Пострадавших среди мирных жителей нет, зафиксированы небольшие повреждения. Подробности на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 21 мая, украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского городского округа. Из-за взрыва пострадала хозяйственная постройка на территории частного жилого дома.

Мирные жители ранения не получили, отметил глава региона Вячеслав Гладков.

На месте продолжают работать оперативные службы.

Напомним, что это не первая атака за сегодняшний день. Было и три обстрела, в результате которых пострадали белгородцы: семилетний мальчик и взрослая женщина. Одна белгородка умерла, а трое её родственников получили ранения.

Пока белгородцы вспоминают прошлых жертв ВСУ, в регионе появляются новые
Узнать подробнее
Читайте также:
Село под Белгородом атаковали ВСУ, повреждены окна домовУкраинский дрон атаковал село под Белгородом: ранена мирная жительницаИнфраструктурный объект связи пострадал при атаки дрона на белгородское приграничье
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
Подпишитесь
Стали известны имена всех погибших при обрушении 12 мая дома белгородцев
Сегодня, 15:55
Отсутствие Глазкрицкого, «буквоедство» Горелика: заседание суда по делу Сергиенко
Сегодня, 16:51
РСЗО, дроны и баллистика: какую тактику применяют ВСУ при обстреле Белгородчины
Сегодня, 07:20
Белгородка пострадала из-за вечерней атаки дрона-камикадзе
Сегодня, 18:24
Признают иноагентами? Что грозит белгородским диаспорам, если примут новый закон
Сегодня, 08:02
Охота на «вампиров»: спасёт ли санитарная зона Белгородскую область от обстрелов
16 мая, 15:35
"