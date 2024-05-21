Территория частного дома белгородцев пострадала из-за атаки ВСУ

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
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Сегодня, 21 мая, украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского городского округа. Из-за взрыва пострадала хозяйственная постройка на территории частного жилого дома.
Мирные жители ранения не получили, отметил глава региона Вячеслав Гладков.
На месте продолжают работать оперативные службы.
Напомним, что это не первая атака за сегодняшний день. Было и три обстрела, в результате которых пострадали белгородцы: семилетний мальчик и взрослая женщина. Одна белгородка умерла, а трое её родственников получили ранения.