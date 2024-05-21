Гладков рассказал о строительстве школы под Белгородом для более 700 учеников

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах по возведению новой общеобразовательной школы на 750 учебных мест в микрорайоне Стрелецкое-23 Белгородского района. На строительстве учреждения выделено 1,5 млрд рублей. Сейчас уже вбито две тысячи свай и заливается фундамент.
Строительство школы идёт в рамках национального проекта «Образование». Оно финансируется за счёт капитального гранта в размере 272 млн рублей, из которых 237,7 млн рублей выделено из федерального бюджета. Отмечается, что новая школа будет оснащена современными классными кабинетами, многофункциональными зонами, коворкинг-пространствами, трансформируемыми помещениями и лабораториями. Также на территории предусмотрен отдельный открытый стадион.
«Надеюсь, что после того, как обстановка позволит, школу введём в эксплуатацию, и наши дети, родители и учителя будут довольны. Уверен, что недолго осталось до момента её торжественного открытия».
Вячеслав Гладков
Сейчас на строительной площадке площадью около 27,3 тысячи квадратных метров выполнен комплекс подготовительных работ. А именно произведена разработка грунта котлована, забито 2000 свай, ведётся заливка ростверков для будущего фундамента здания.