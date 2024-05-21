Гладков рассказал о строительстве школы под Белгородом для более 700 учеников

Строительство школы идёт в рамках национального проекта «Образование». Оно финансируется за счёт капитального гранта в размере 272 млн рублей, из которых 237,7 млн рублей выделено из федерального бюджета. Отмечается, что новая школа будет оснащена современными классными кабинетами, многофункциональными зонами, коворкинг-пространствами, трансформируемыми помещениями и лабораториями. Также на территории предусмотрен отдельный открытый стадион.