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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:15

Белгородский министр рассказал о проведении последних звонков в школах

Ждать ли праздника? Как в Белгородской области пройдут последние звонки в школах

17 мая 2024, 09:13
Фото: 1MI

Белгородский министр рассказал о проведении последних звонков в школах

Как и в прошлом году, последние звонки в белгородских школах пройдут в разных форматах — очно и удалённо. Об этом сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Школы

По словам чиновника, в «закрытых» муниципалитетах, где дети учились удалённого, очного формата проведения праздника не будет. Последние звонки пройдут дистанционно.

В «открытых» муниципалитетах, где дети обучались очно, мероприятия пройдут также очно, но в ограниченном количестве одномоментного присутствия людей в здании школы.

Например, если в школе пять выпускных классов, мы попросим провести пять церемоний последнего звонка, которые пройдут последовательно.
Андрей Милёхин

Последние звонки прозвучат в школах Белгородской области 25 мая.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Школы#Муниципалитеты#Белгород#Андрей Милёхин#Очное обучение#Удаленное обучение
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