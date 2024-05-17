Ждать ли праздника? Как в Белгородской области пройдут последние звонки в школах

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
По словам чиновника, в «закрытых» муниципалитетах, где дети учились удалённого, очного формата проведения праздника не будет. Последние звонки пройдут дистанционно.
В «открытых» муниципалитетах, где дети обучались очно, мероприятия пройдут также очно, но в ограниченном количестве одномоментного присутствия людей в здании школы.
Например, если в школе пять выпускных классов, мы попросим провести пять церемоний последнего звонка, которые пройдут последовательно.
Андрей Милёхин
Последние звонки прозвучат в школах Белгородской области 25 мая.