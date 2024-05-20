Кем можно работать, без высшего образования? Топ профессий

Их заработок может варьироваться от 30 000 до 7 000 000 рублей в зависимости от уровня образования (от среднего до среднеспециального) и сложности проводимых сделок. Агенты по недвижимости работают с клиентами по покупке, продаже квартир, домов и других помещений, при этом их вознаграждение напрямую связано с количеством и стоимостью совершаемых сделок.