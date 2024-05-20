Кем можно работать, без высшего образования? Топ профессий

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
Их заработок может варьироваться от 30 000 до 7 000 000 рублей в зависимости от уровня образования (от среднего до среднеспециального) и сложности проводимых сделок. Агенты по недвижимости работают с клиентами по покупке, продаже квартир, домов и других помещений, при этом их вознаграждение напрямую связано с количеством и стоимостью совершаемых сделок.
Зарплата: от 150 000 до 500 000 рублей. Монтажники являются специалистами, занимающимися сборкой и установкой различных приборов, механизмов и конструкций.
Заработная плата торговых представителей варьируется в диапазоне от 70 000 до 550 000 рублей. Должности в этой сфере доступны для людей с дипломом средней школы, но для работы в крупных компаниях, которые специализируется на технике или медицинских препаратах, может потребоваться среднее специальное образование или степень бакалавра.
Профессионалы могут устраиваться на работу в танцевальные студии, где они проводят занятия, а также в развлекательные заведения, такие как бары, где их основная задачая — развлечение публики.
Работа водителем доступна практически для любого человека, которые имеют водительские права. В России есть большое количество логистических компаний, которые испытывают постоянную потребность в найме сотрудников этой профессии.
Представители этой профессии могут получать от 200 000 рублей. Мастера по высококачественной и быстрой покраске автомобилей всегда находятся в большом спросе.
Также в высокооплачиваемым профессиям относят электрика, продавца в автосалоне, упавковщика-комлектовщика и сантехника.