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Published Сегодня, 19:51

Modified Сегодня, 19:53

Updated Сегодня, 19:53

Эксперты назвали профессии, с которыми можно много зарабатывать, не имя диплома

Кем можно работать, без высшего образования? Топ профессий

20 мая 2024, 19:51
Фото: 1MI

Эксперты назвали профессии, с которыми можно много зарабатывать, не имя диплома

В России есть профессии, для которых не обязательно иметь высшее образование, но при этом они являются одними из самых высокооплачиваемых в стране. Перечень профессий сообщил Newia.ru.
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Агенты по недвижимости, риелторы и брокеры

Их заработок может варьироваться от 30 000 до 7 000 000 рублей в зависимости от уровня образования (от среднего до среднеспециального) и сложности проводимых сделок. Агенты по недвижимости работают с клиентами по покупке, продаже квартир, домов и других помещений, при этом их вознаграждение напрямую связано с количеством и стоимостью совершаемых сделок.

Монтажник

Зарплата: от 150 000 до 500 000 рублей. Монтажники являются специалистами, занимающимися сборкой и установкой различных приборов, механизмов и конструкций.

Торговый представитель

Заработная плата торговых представителей варьируется в диапазоне от 70 000 до 550 000 рублей. Должности в этой сфере доступны для людей с дипломом средней школы, но для работы в крупных компаниях, которые специализируется на технике или медицинских препаратах, может потребоваться среднее специальное образование или степень бакалавра.

Танцовщица

Профессионалы могут устраиваться на работу в танцевальные студии, где они проводят занятия, а также в развлекательные заведения, такие как бары, где их основная задачая — развлечение публики.

Водитель

Работа водителем доступна практически для любого человека, которые имеют водительские права. В России есть большое количество логистических компаний, которые испытывают постоянную потребность в найме сотрудников этой профессии.

Автомаляр

Представители этой профессии могут получать от 200 000 рублей. Мастера по высококачественной и быстрой покраске автомобилей всегда находятся в большом спросе.

Также в высокооплачиваемым профессиям относят электрика, продавца в автосалоне, упавковщика-комлектовщика и сантехника.

Названы самые прибыльные профессии в Белгородской области
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