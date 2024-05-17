Кто в июне, кто в июле: когда выпускникам школ будут выдавать аттестаты?

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
По словам чиновника, девятиклассники, которые не сдают экзамены, а получают документ по результатам промежуточной аттестации, получат аттестат по окончанию учебного года до 7 июня. Девятиклассники в «открытых» муниципалитетах, которые будут сдавать ОГЭ, смогут получить аттестат с 20 июня по 1 июля.
Что касается одиннадцатиклассников, те, кто не сдают ЕГЭ, получат документ об окончании школы с 1 по 7 июня. Если же выпускник решил сдавать экзамен, то он получит аттестат до 29 июня.
Но могут быть исключения. Например, выпускник решил пересдать экзамен 4 и 5 июля. Если это основной экзамен (по русскому языку или математике), мы не можем выдать аттестат раньше получения итогов пересдачи, потому что результаты экзамена являются основными для выдачи документа. В этом случае аттестаты будут выдавать до 19 июля.
Андрей Милёхин
Чиновник добавил, что графики выдачи аттестатов уточнят. Информацию по каждой школе сообщат дополнительно.