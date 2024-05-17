Кто в июне, кто в июле: когда выпускникам школ будут выдавать аттестаты?

По словам чиновника, девятиклассники, которые не сдают экзамены, а получают документ по результатам промежуточной аттестации, получат аттестат по окончанию учебного года до 7 июня. Девятиклассники в «открытых» муниципалитетах, которые будут сдавать ОГЭ, смогут получить аттестат с 20 июня по 1 июля.