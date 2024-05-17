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Белгородский министр назвал графики выдачи выпускникам аттестатов

Кто в июне, кто в июле: когда выпускникам школ будут выдавать аттестаты?

17 мая 2024, 08:11
Фото: 1MI

Белгородский министр назвал графики выдачи выпускникам аттестатов

Сроки получения документов у девятиклассников и одиннадцатиклассников отличаются. Также всё зависит от выбора ученика по сдаче итогового экзамена. Подробности сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
ЕГЭ

По словам чиновника, девятиклассники, которые не сдают экзамены, а получают документ по результатам промежуточной аттестации, получат аттестат по окончанию учебного года до 7 июня. Девятиклассники в «открытых» муниципалитетах, которые будут сдавать ОГЭ, смогут получить аттестат с 20 июня по 1 июля.

Что касается одиннадцатиклассников, те, кто не сдают ЕГЭ, получат документ об окончании школы с 1 по 7 июня. Если же выпускник решил сдавать экзамен, то он получит аттестат до 29 июня.

Но могут быть исключения. Например, выпускник решил пересдать экзамен 4 и 5 июля. Если это основной экзамен (по русскому языку или математике), мы не можем выдать аттестат раньше получения итогов пересдачи, потому что результаты экзамена являются основными для выдачи документа. В этом случае аттестаты будут выдавать до 19 июля.
Андрей Милёхин

Чиновник добавил, что графики выдачи аттестатов уточнят. Информацию по каждой школе сообщат дополнительно.

Белгородские девятиклассники не получат аттестат без итогового собеседования
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#ЕГЭ#Школа#Выпускники#Белгород#Андрей Милёхин#Девятиклассники#Аттестаты#Окончание учебного года
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