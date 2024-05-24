Дело о взятках бывшего мэра Белгорода на 3,7 млн рублей передали в суд

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Белгорода Антона Иванова по коррупционным преступлениям в бытность его генеральным директором АО «БИК». Иванова обвиняют в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере, а также в двух преступлениях по части 3 статьи 285 УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями.
По версии следствия, с февраля 2019 по февраль 2021 года Иванов получил от руководителя организаций взяток имуществом и услугами на сумму более 3,7 млн рублей за обеспечения контракта по строительству социальных объектов и непринятие мер по взысканию долгов по выданным займам. Ущерб в итоге составил более 50 млн рублей.
Кроме того, обвиняемый продавал земельные участки под ИЖС без согласования стоимости с уполномоченным органом и без обязательств по инвестирование в строительство инженерных коммуникаций. Ущерб бюджету Белгородской области здесь причинён на 13 млн рублей.
Преступления выявили сотрудники следственного комитета и УФСБ по Белгородской области.
Антон Иванов находится под стражей. После сбора доказательств уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением отправили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее экс-мэру Белгорода продлили арест до 5 июня.