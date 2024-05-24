Дело о взятках бывшего мэра Белгорода на 3,7 млн рублей передали в суд

По версии следствия, с февраля 2019 по февраль 2021 года Иванов получил от руководителя организаций взяток имуществом и услугами на сумму более 3,7 млн рублей за обеспечения контракта по строительству социальных объектов и непринятие мер по взысканию долгов по выданным займам. Ущерб в итоге составил более 50 млн рублей.