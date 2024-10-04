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Маяк

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2024
Помогать «Маяку» в Белгороде выйти из убытков будет новый руководитель
С конца сентября изменился генеральный директор универмага «Маяк», следует из документов СПАРК-Интерфакс.
4 октября, 06:20
В центре Белгорода пройдёт служба в память о детях, погибших при обстрелах
4 июня, 06:39
Дебош в лагере, топ влиятельных и новый обстрел: итоги недели в Белгородской области
31 мая, 17:00
Так закрываются или нет? Гендиректор белгородского «Маяка» прокомментировала слухи
28 мая, 13:54
«Пятёрочка» уже закрылась — что происходит с универмагом «Маяк» в Белгороде?
28 мая, 09:54
Понадобился кредит? Депутат Госдумы Скруг увеличил уставный капитал «Маяка» в 10 раз
10 февраля, 18:12
Белгородец спас пятерых раненных у «Маяка» при атаке ВСУ на город
2 января, 07:10
2023
В Белгороде эвакуировали людей из нескольких торговых центров
5 июля 2023, 07:34
Универмаг «Маяк» отсудил назад часть долга белгородскому ЦЭБу
8 июня 2023, 09:25
2022
Белгородское «сердце» вернули к «Маяку»
Арт-объект установили на том же месте, где он был до ремонта, сообщили в телеграм-канале БГБ «Уютный Белгород». На обновление его забрали ещё в августе.
4 октября 2022, 07:44
ЦЭБ просит взыскать с универмага «Маяк» в Белгороде 5 млн рублей
Центр экологической безопасности обратился в Арбитражный суд Белгородской области с просьбой взыскать с универмага «Маяк» в областном центре 5 млн рублей. В качестве третьего лица привлекли «Экотранс».
4 февраля 2022, 12:59

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