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Названы имена всех погибших 12 мая в Белгороде и формат выпускных: итоги недели

Названы имена всех погибших 12 мая в Белгороде и формат выпускных: итоги недели

24 мая 2024, 18:37
Фото: Изображение Midjourney
Названы имена всех погибших в трагедии 12 мая, пострадавшим от атак ВСУ в Белгороде и Грайворонском горокруге начали выплачивать по 10 тысяч рублей, в региональном минобразования определились с форматом выпускных, суд над Эдуардом Андросовым продолжается — подробнее в итогах недели Бел.Ру.

Гладков назвал имена погибших в трагедии 12 мая

После частичного разрушения дома из-за ракеты «Точка-У» погибло 17 человек, еще 19 были ранены. Губернатор Белгородской области назвал имена погибших:

  1. Ермолова Наталья Сергеевна, 25.11.1982 г. р.;
  2. Проценко Владимир Сергеевич, 21.04.1980 г. р.;
  3. Проценко Марина Дмитриевна, 26.07.1983 г. р.;
  4. Проценко Кирилл Владимирович, 24.12.2011 г. р.;
  5. Ефремова Анастасия Сергеевна, 04.06.1998 г. р.;
  6. Колегаев Валерий Васильевич, 20.11.1953 г. р.;
  7. Сульженко Екатерина Витальевна, 25.01.2007 г. р.,
  8. Сульженко Юлия Александровна, 26.06.1982 г. р.;
  9. Чудных Евгений Петрович, 03.05.1974 г. р.;
  10. Михеева Екатерина Акимовна, 22.03.1952 г. р.;
  11. Ульянова Елизавета Анатольевна, 19.02.1976 г. р.;
  12. Гнедыш Екатерина Андреевна, 11.04.1988 г. р.;
  13. Гнедыш Аврора Дмитриевна, 10.03.2016 г. р.;
  14. Крикунова Елена Леонидовна, 10.04.1968 г. р.;
  15. Крикунов Андрей Владимирович, 17.11.1966 г. р.;
  16. Кирюта Виктор Васильевич, 24.01.1944 г. р.;
  17. Олейникова Светлана Алексеевна, 23.06.1976 г. р.
Стали известны имена всех погибших при обрушении 12 мая дома белгородцев
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Атаки на Белгородскую область не прекращаются: за неделю погибло два человека

21 мая под атаку дрона-камикадзе попал автомобиль с водителем и тремя пассажирами. Инцидент произошёл рядом с КПП посёлка Октябрьский в Белгородском районе. Одна женщина скончалась на месте от полученных травм. Свекровь погибшей получила открытую черепно-мозговую травму, а свёкр и муж — осколочные ранения разных частей тела.

22 мая в Борисовском районе в селе Беленькое погиб мужчина. У него были множественные осколочные ранения. Есть ещё один пострадавший в населённом пункте с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ссадинами лица и верхних конечностей, ушибами нижних конечностей.

Мужчина погиб при обстреле ВСУ в Белгородской области
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Пострадавшим от атак ВСУ начали выплачивать по 10 тысяч рублей

23 мая первые выплаты отправились жителям дома №55а на Щорса в Белгороде. Такую выплату смогут получить все, кто имеет регистрацию в этом доме. Если прописки в доме не было, то власти будут помогать адресно и решать все такие случаи индивидуально — для этого надо обратиться в министерство социальной защиты Белгородской области к Елене Батановой или к главе администрации Белгорода Валентину Демидову.

По 10 тысяч рублей начали получать и жители Грайворонского горокруга. 24 мая Вячеслав Гладков отчитался о том, что семь тысяч жителей округа получили данную выплату.

Также в округе начали функционировать штабы по восстановлению.

900 белгородских семей получили от 10 до 20 тыс. рублей
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Как пройдут последние звонки в Белгородской области?

Отметят начало летних каникул школьники 25 мая. В школах приграничья мероприятия пройдут дистанционно, рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.

«Как договаривались с главами муниципалитетов, с начальниками управлений образования, мы принимаем меры безопасности для того, чтобы исключить максимально присутствие большого количества людей. Последние звонки в очном формате пройдут поэтапно. Для каждого класса отдельно. Уже понятна, какая школа и в какое время будет проводить мероприятия», — объяснил чиновник.
Как пройдут последние звонки в белгородских школах?
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В Октябрьском райсуде продолжили рассматривать дело экс-директора цемзавода

В конце недели показания по делу Эдуарда Андросова дали следователь, который допрашивал ещё одного фигуранта дела Елену Алёнину, и. о. гендиректора «Белгородского цемента» и жена обвиняемого — Екатерина Андросова.

Следователь СК РФ Александр Овсянников рассказал, как Елена Алёнина, глава белгородского филиала «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО», давала свои первые показания как свидетель. Происходило это после задержания Андросова. Уже тогда она признала вину, хотя она ещё не была обвиняемой или подозреваемой.

После показаний Овсянникова допросили исполняющего обязанности генерального директора «Белгородского цемента» Вадима Шаблицкого. Он дал положительную характеристику на подсудимого и передал суду коллективное письмо сотрудников цемзавода с характеристикой на бывшего начальника. Его подписало 192 человека.

Во время допроса жены Андросова журналистов попросили не присутствовать, потому что обсуждаться будут семейные подробности.

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