Названы имена всех погибших 12 мая в Белгороде и формат выпускных: итоги недели

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
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Updated Сегодня, 18:39
После частичного разрушения дома из-за ракеты «Точка-У» погибло 17 человек, еще 19 были ранены. Губернатор Белгородской области назвал имена погибших:
21 мая под атаку дрона-камикадзе попал автомобиль с водителем и тремя пассажирами. Инцидент произошёл рядом с КПП посёлка Октябрьский в Белгородском районе. Одна женщина скончалась на месте от полученных травм. Свекровь погибшей получила открытую черепно-мозговую травму, а свёкр и муж — осколочные ранения разных частей тела.
22 мая в Борисовском районе в селе Беленькое погиб мужчина. У него были множественные осколочные ранения. Есть ещё один пострадавший в населённом пункте с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ссадинами лица и верхних конечностей, ушибами нижних конечностей.
23 мая первые выплаты отправились жителям дома №55а на Щорса в Белгороде. Такую выплату смогут получить все, кто имеет регистрацию в этом доме. Если прописки в доме не было, то власти будут помогать адресно и решать все такие случаи индивидуально — для этого надо обратиться в министерство социальной защиты Белгородской области к Елене Батановой или к главе администрации Белгорода Валентину Демидову.
По 10 тысяч рублей начали получать и жители Грайворонского горокруга. 24 мая Вячеслав Гладков отчитался о том, что семь тысяч жителей округа получили данную выплату.
Также в округе начали функционировать штабы по восстановлению.
Отметят начало летних каникул школьники 25 мая. В школах приграничья мероприятия пройдут дистанционно, рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.
«Как договаривались с главами муниципалитетов, с начальниками управлений образования, мы принимаем меры безопасности для того, чтобы исключить максимально присутствие большого количества людей. Последние звонки в очном формате пройдут поэтапно. Для каждого класса отдельно. Уже понятна, какая школа и в какое время будет проводить мероприятия», — объяснил чиновник.
В конце недели показания по делу Эдуарда Андросова дали следователь, который допрашивал ещё одного фигуранта дела Елену Алёнину, и. о. гендиректора «Белгородского цемента» и жена обвиняемого — Екатерина Андросова.
Следователь СК РФ Александр Овсянников рассказал, как Елена Алёнина, глава белгородского филиала «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО», давала свои первые показания как свидетель. Происходило это после задержания Андросова. Уже тогда она признала вину, хотя она ещё не была обвиняемой или подозреваемой.
После показаний Овсянникова допросили исполняющего обязанности генерального директора «Белгородского цемента» Вадима Шаблицкого. Он дал положительную характеристику на подсудимого и передал суду коллективное письмо сотрудников цемзавода с характеристикой на бывшего начальника. Его подписало 192 человека.
Во время допроса жены Андросова журналистов попросили не присутствовать, потому что обсуждаться будут семейные подробности.