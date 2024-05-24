Названы имена всех погибших 12 мая в Белгороде и формат выпускных: итоги недели

23 мая первые выплаты отправились жителям дома №55а на Щорса в Белгороде. Такую выплату смогут получить все, кто имеет регистрацию в этом доме. Если прописки в доме не было, то власти будут помогать адресно и решать все такие случаи индивидуально — для этого надо обратиться в министерство социальной защиты Белгородской области к Елене Батановой или к главе администрации Белгорода Валентину Демидову.