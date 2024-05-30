Награждение Гладкова, суд «Агро-Белогорья» и «Русагро» и атаки ВСУ: итоги дня

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Арбитражный суд Белгородской области не позволил исполнить решение годового собрания участников ООО «Агро-Белогорье» от 25 апреля. На данном собрании планировали выделить 500 млн рублей на поддержку региона в ходе СВО, пожертвования православным организациям, реконструкцию объектов и благоустройство. Но компания «Русагро» не была допущена к голосованию из-за неверно оформленной доверенности. 27 апреля «Русагро» оспорило решения собрания в суде. 30 мая суд запретил исполнение этих решений, но не раскрыл причину.
Владимир Путин вручил губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову орден Мужества. Церемония награждения состоялась сегодня, 30 мая, в Кремле. Награду главе региона присвоили за мужество и самоотверженность, проявленные им при исполнении профессиональных обязанностей.
ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе. В результате атаки получили повреждения жилые дома и линия газоснабжения. Также под обстрел попали посёлок Красное и город Шебекино. В Красном беспилотник взорвался, это привело к возгоранию автомобиля. Второй БПЛА упал в черте Шебекино — обошлось без последствий на земле.
Дважды была атака с использованием БПЛА на заправочную станцию в селе Замостье. Пострадал мирный житель и были повреждены навес, фасад заправки, легковой автомобиль и трактор. Село Грузское Борисовского района также подверглось обстрелу. Из-за взрыва пострадал местный житель, мужчину привезли в больницу.