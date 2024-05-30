Награждение Гладкова, суд «Агро-Белогорья» и «Русагро» и атаки ВСУ: итоги дня

Арбитражный суд Белгородской области не позволил исполнить решение годового собрания участников ООО «Агро-Белогорье» от 25 апреля. На данном собрании планировали выделить 500 млн рублей на поддержку региона в ходе СВО, пожертвования православным организациям, реконструкцию объектов и благоустройство. Но компания «Русагро» не была допущена к голосованию из-за неверно оформленной доверенности. 27 апреля «Русагро» оспорило решения собрания в суде. 30 мая суд запретил исполнение этих решений, но не раскрыл причину.