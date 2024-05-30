Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Награждение Гладкова, суд «Агро-Белогорья» и «Русагро» и атаки ВСУ: итоги дня

Награждение Гладкова, суд «Агро-Белогорья» и «Русагро» и атаки ВСУ: итоги дня

30 мая 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
«Русагро» заблокировало решение «Агро-Белогорья» о выделении помощи региону, Вячеслава Гладкова наградили орденом Мужества. А обстрелы Белгородской области всё также не прекращаются — есть раненые. Обо всём подробнее — в итогах Бел.Ру.

Неутешительный суд для «Агро-Белогорья»

Арбитражный суд Белгородской области не позволил исполнить решение годового собрания участников ООО «Агро-Белогорье» от 25 апреля. На данном собрании планировали выделить 500 млн рублей на поддержку региона в ходе СВО, пожертвования православным организациям, реконструкцию объектов и благоустройство. Но компания «Русагро» не была допущена к голосованию из-за неверно оформленной доверенности. 27 апреля «Русагро» оспорило решения собрания в суде. 30 мая суд запретил исполнение этих решений, но не раскрыл причину.

«Русагро» заблокировало решение «Агро-Белогорья» о выделении помощи региону
Узнать подробнее

Награждение Гладкова

Владимир Путин вручил губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову орден Мужества. Церемония награждения состоялась сегодня, 30 мая, в Кремле. Награду главе региона присвоили за мужество и самоотверженность, проявленные им при исполнении профессиональных обязанностей.

Путин наградил губернатора Белгородской области Гладкова орденом Мужества
Узнать подробнее

Это уже обычай. Обстрелы не заканчиваются

ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе. В результате атаки получили повреждения жилые дома и линия газоснабжения. Также под обстрел попали посёлок Красное и город Шебекино. В Красном беспилотник взорвался, это привело к возгоранию автомобиля. Второй БПЛА упал в черте Шебекино — обошлось без последствий на земле.

Дважды была атака с использованием БПЛА на заправочную станцию в селе Замостье. Пострадал мирный житель и были повреждены навес, фасад заправки, легковой автомобиль и трактор. Село Грузское Борисовского района также подверглось обстрелу. Из-за взрыва пострадал местный житель, мужчину привезли в больницу.

ВСУ атаковали село под Белгородом. Что известно о последствиях?
Узнать подробнее
#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Агро-Белогорье#Итоги#Новости Белгорода#Награждение#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ
Подпишитесь
Перекладывание стопок бумаг продолжается: заседание по делу Сергиенко 30 мая
Сегодня, 15:19
«Жутко выходить»: белгородцы жалуются на «забытые» у их домов последствия обстрелов
Сегодня, 10:04
Путин наградил губернатора Белгородской области Гладкова орденом Мужества
Сегодня, 14:48
В Белгородэнерго наградили победителей 1-го этапа Всероссийской олимпиады «Россети»
Сегодня, 13:50
«Это даже не мой голос»: в Сети появился фейк с директором школы из Белгорода
Сегодня, 11:46
«Русагро» заблокировало решение «Агро-Белогорья» о выделении помощи региону
Сегодня, 14:37
"