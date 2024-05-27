После дебоша белгородских школьников в башкирском лагере начались проверки

Напомним, что белгородские дети устроили погром в башкирском лагере. Ребята выбрасывали матрасы из окон и ломали двери. Собеседница издания Бел.Ру отметила, что подростки, которые делали это в лагере, были трезвыми. Они просто почувствовали то, что их никто не сможет наказать. Так как на следующий день должны были уехать и уже не боялись вожатых, директора и его заместителя.