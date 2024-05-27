После дебоша белгородских школьников в башкирском лагере начались проверки

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Сообщается, что в лагере «Орлёнок» в Башкирии началось расследование после инцидента с белгородскими школьниками. Об этом сообщили в самом лагере, но отказались давать подробные комментарии. Отмечается, что дальнейшие попытки связаться с администрацией башкирского лагеря оказались безуспешными, потому что по телефону учреждения никто не отвечал.
Напомним, что белгородские дети устроили погром в башкирском лагере. Ребята выбрасывали матрасы из окон и ломали двери. Собеседница издания Бел.Ру отметила, что подростки, которые делали это в лагере, были трезвыми. Они просто почувствовали то, что их никто не сможет наказать. Так как на следующий день должны были уехать и уже не боялись вожатых, директора и его заместителя.