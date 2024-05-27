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После дебоша белгородских школьников в башкирском лагере начались проверки

После дебоша белгородских школьников в башкирском лагере начались проверки

27 мая 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney
После случая с белгородскими школьниками в лагере «Орлёнок» в Башкирии началась проверка. Администрация лагеря отказалась от подробных комментариев, сообщает «‎Открытый Белгород».
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Дети

Сообщается, что в лагере «Орлёнок» в Башкирии началось расследование после инцидента с белгородскими школьниками. Об этом сообщили в самом лагере, но отказались давать подробные комментарии. Отмечается, что дальнейшие попытки связаться с администрацией башкирского лагеря оказались безуспешными, потому что по телефону учреждения никто не отвечал.

Напомним, что белгородские дети устроили погром в башкирском лагере. Ребята выбрасывали матрасы из окон и ломали двери. Собеседница издания Бел.Ру отметила, что подростки, которые делали это в лагере, были трезвыми. Они просто почувствовали то, что их никто не сможет наказать. Так как на следующий день должны были уехать и уже не боялись вожатых, директора и его заместителя.

Появились кадры погрома в башкирском лагере, который устроили белгородские дети
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