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В Белгороде отложили отъезд детей в Омск из-за паводка

«Ждите или отказывайтесь»: поездку белгородских детей в Омск отложили из-за паводка

16 апреля 2024, 06:52
Фото: 1MI

В Белгороде отложили отъезд детей в Омск из-за паводка

Родители просят отправить детей в другие регионы. Сделать это невозможно — списки в другие регионы сформированы, отвечает мэрия.
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Дети

К властям обратилась местная жительница Александра. Она сообщила, что 16 апреля дети должны были отправиться в Омск. Однако поездку отложили в связи с паводками. Женщина попросила отправить детей в любой другой город, к примеру, в Ижевск или Нижний Новгород, но ей отказали.

«Мне отказали, сказав, ждите отправления в Омск или совсем отказывайтесь от поездки. Других регионов на вывоз детей мы вам предлагать не будем <…> Наши дети 10 дней находятся в ожидании отправления, их одноклассники уже выехали в Северную Осетию, в Башкирию. Наши дети ждут, когда взрослые решат вопрос с их безопасностью, и не понимают почему другие выехали, а им ничего больше не предлагают», — рассказывает белгородка.

В мэрии подтвердили, что списки в другие города уже сформированы, на детей бронируются билеты, добавить кого-то не получится.

«Списки на Ижевск уже готовы и согласованы, также на детей бронируются билеты, включить ваших детей не представляется возможным. Ваши дети внесены в список на Омск, и на них так же бронируются билеты по согласованному списку», — отметили в мэрии.

Напомним, что ранее режим ЧС из-за паводка был введён в Курганской области. Туда в лагерь отправились дети из Шебекино. Глава регионального министерства образования сообщал, что за ситуацией с детьми следят, лагерь находится вне зоны затопления.

Также белгородцы переживали за отправление детей в подтапливаемую Башкирию. Власти сообщили, что будут следить за безопасностью школьников.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Лагерь#Белгород#Паводки#Омская область
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