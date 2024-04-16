«Ждите или отказывайтесь»: поездку белгородских детей в Омск отложили из-за паводка

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
К властям обратилась местная жительница Александра. Она сообщила, что 16 апреля дети должны были отправиться в Омск. Однако поездку отложили в связи с паводками. Женщина попросила отправить детей в любой другой город, к примеру, в Ижевск или Нижний Новгород, но ей отказали.
«Мне отказали, сказав, ждите отправления в Омск или совсем отказывайтесь от поездки. Других регионов на вывоз детей мы вам предлагать не будем <…> Наши дети 10 дней находятся в ожидании отправления, их одноклассники уже выехали в Северную Осетию, в Башкирию. Наши дети ждут, когда взрослые решат вопрос с их безопасностью, и не понимают почему другие выехали, а им ничего больше не предлагают», — рассказывает белгородка.
В мэрии подтвердили, что списки в другие города уже сформированы, на детей бронируются билеты, добавить кого-то не получится.
«Списки на Ижевск уже готовы и согласованы, также на детей бронируются билеты, включить ваших детей не представляется возможным. Ваши дети внесены в список на Омск, и на них так же бронируются билеты по согласованному списку», — отметили в мэрии.
Напомним, что ранее режим ЧС из-за паводка был введён в Курганской области. Туда в лагерь отправились дети из Шебекино. Глава регионального министерства образования сообщал, что за ситуацией с детьми следят, лагерь находится вне зоны затопления.
Также белгородцы переживали за отправление детей в подтапливаемую Башкирию. Власти сообщили, что будут следить за безопасностью школьников.