«Ждите или отказывайтесь»: поездку белгородских детей в Омск отложили из-за паводка

«Мне отказали, сказав, ждите отправления в Омск или совсем отказывайтесь от поездки. Других регионов на вывоз детей мы вам предлагать не будем <…> Наши дети 10 дней находятся в ожидании отправления, их одноклассники уже выехали в Северную Осетию, в Башкирию. Наши дети ждут, когда взрослые решат вопрос с их безопасностью, и не понимают почему другие выехали, а им ничего больше не предлагают», — рассказывает белгородка.