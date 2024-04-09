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Дети

«Ситуация тревожная»: белгородских детей увезли в регион, в котором объявили режим ЧС

9 апреля 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney
Дети

В минобре ответили белгородским родителям, чьих детей отправили в Курган

В Курганской области ввели режим ЧС из-за вероятного подтопления территорий. В регион сейчас едут дети из Шебекинского округа, которых туда отправили на отдых. Есть ли риск для жизни и отдыха белгородцев, ответил министр образования региона.
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Дети

Недавно детей из Шебекино отправили в лагерь в Курганской области. Родители школьников просят прокомментировать сложившуюся «тревожную ситуацию».

«Там ввели ЧС, проводят эвакуацию населения в связи с затоплением. Сейчас наши дети в пути, завтра они приезжают туда, и в какую ситуацию они попадают — неизвестно! Лагерь „Чумляк“ находится на одной из крупных рек, что ждёт их в лагере в ближайшие две недели?» — интересуются белгородцы.

На обращение отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин. Он отметил, что за ситуацией с шебекинскими детьми следят.

Мы на связи с коллегами из Кургана. Вопрос безопасности наших ребят — главный вопрос. Ещё раз уточнил у коллег из Курганской области: лагерь в Чумляке вне зоны затопления.
Андрей Милёхин

Отметим, что детей из Белгородской области отправляют в другие регионы из-за неспокойной оперативной обстановки. На сегодняшний день из региона вывезли 10 тыс. ребят.

В Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка. В зону вероятного подтопления попадают населённые пункты Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского и Белозерского муниципальных округов, а также Курган. Ожидается подъём уровня воды в реках Тобол, Уй, Исеть, Миасс, пишет «Интерфакс».

Около 10 тысяч белгородских детей вывезли в другие регионы, но потребность остаётся
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#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Эвакуация людей#Белгород#Режим ЧС#Андрей Милёхин#Детские лагеря#Паводки#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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