«Ситуация тревожная»: белгородских детей увезли в регион, в котором объявили режим ЧС

«Там ввели ЧС, проводят эвакуацию населения в связи с затоплением. Сейчас наши дети в пути, завтра они приезжают туда, и в какую ситуацию они попадают — неизвестно! Лагерь „Чумляк“ находится на одной из крупных рек, что ждёт их в лагере в ближайшие две недели?» — интересуются белгородцы.