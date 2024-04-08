Летнему отдыху быть? Белгородцам рассказали, отправят ли детей в загородные лагеря

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Жительница Белгорода поинтересовалась, организуют ли в летнем сезоне отдых в загородных лагерях для детей.
А лагеря возможны только на территории региона? Не будет лагерей за его пределами? Ребёнок учится дома, никуда его не отправляла ни разу. Но после школы хотела бы отправить, чтоб отдохнул и забыл то, что сейчас здесь происходит.
белгородка
На обращение отреагировали в городской администрации. По словам представителей мэрии, работа детских лагерей будет зависеть от оперативной обстановки на территории региона и Белгорода. Отправят ли детей в лагеря других регионов, тоже пока не известно.
Работа загородных лагерей будет определяться исходя из оперативной обстановки. Записаться на отдых в другом регионе будет возможно при поступлении информации о наличии таких мест отдыха.
мэрия Белгорода
Министр образования региона Андрей Милёхин ранее рассказал, как белгородцам подать заявления на отдых детей удалённо: для этого разработают специальный сервис. Стоимость же путёвок в летние лагеря в июне начинается от 34 тыс. рублей и достигает 114 тыс. рублей.