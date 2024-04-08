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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Дети

Летнему отдыху быть? Белгородцам рассказали, отправят ли детей в загородные лагеря

8 апреля 2024, 13:48
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Белгородцам ответили, отправят ли этим летом детей в загородные лагеря

Жительница региона поинтересовалась, планируется ли в этом году организовать для детей отдых в загородных лагерях Белгородской области и других регионов. На вопрос попытались ответить в мэрии.
Сюжет
Дети

Жительница Белгорода поинтересовалась, организуют ли в летнем сезоне отдых в загородных лагерях для детей.

А лагеря возможны только на территории региона? Не будет лагерей за его пределами? Ребёнок учится дома, никуда его не отправляла ни разу. Но после школы хотела бы отправить, чтоб отдохнул и забыл то, что сейчас здесь происходит.
белгородка

На обращение отреагировали в городской администрации. По словам представителей мэрии, работа детских лагерей будет зависеть от оперативной обстановки на территории региона и Белгорода. Отправят ли детей в лагеря других регионов, тоже пока не известно.

Работа загородных лагерей будет определяться исходя из оперативной обстановки. Записаться на отдых в другом регионе будет возможно при поступлении информации о наличии таких мест отдыха.
мэрия Белгорода

Министр образования региона Андрей Милёхин ранее рассказал, как белгородцам подать заявления на отдых детей удалённо: для этого разработают специальный сервис. Стоимость же путёвок в летние лагеря в июне начинается от 34 тыс. рублей и достигает 114 тыс. рублей.

#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Детский отдых#Белгород#Александра Склярова#Загородные лагеря
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