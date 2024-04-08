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Дети

Кировский санаторий примет белгородских детей: будет 81 путёвка

8 апреля 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Белгородских детей разместят в санатории Кировской области за 4,3 млн рублей

Известно, что дети будут проживать в санатории «Митино». Оздоровительное учреждение предоставит 81 путёвку. Договор появился на госзакупках.
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Дети

Белгородских детей примет санаторий «Митино» в Кировской области. Заказчиком выступил Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы». Начальная цена договора составляет 4 млн 371 тыс. 570 рублей.

Санаторий должен предоставить 81 путёвку для детей. Продолжительность их пребывания в лагере составит 21 календарный день за смену. Конкретные сроки заезда будут установлены санаторием по согласованию с заказчиком.

Согласно проекту договора, в комнатах должны быть размещены не более четырёх человек. Также дети должны быть обеспечены питанием не менее пяти раз в день. Кроме того, санаторий должен обеспечить досуг детей, занятия физкультурой и спортом.

Ранее стало известно, что белгородских детей готовы принять в Костроме, Пскове, Башкирии, Иваново и Удмуртии. На сегодняшний день, по информации властей, из Белгородской области в другие регионы вывезли около 10 тысяч детей.

Около 10 тысяч белгородских детей вывезли в другие регионы, но потребность остаётся
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#Общество#Белгородская область#Дети#Лагеря#Госзакупки#Новости Белгорода#Санаторий#Белгород#Алина Харина
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