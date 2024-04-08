Кировский санаторий примет белгородских детей: будет 81 путёвка

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Белгородских детей примет санаторий «Митино» в Кировской области. Заказчиком выступил Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы». Начальная цена договора составляет 4 млн 371 тыс. 570 рублей.
Санаторий должен предоставить 81 путёвку для детей. Продолжительность их пребывания в лагере составит 21 календарный день за смену. Конкретные сроки заезда будут установлены санаторием по согласованию с заказчиком.
Согласно проекту договора, в комнатах должны быть размещены не более четырёх человек. Также дети должны быть обеспечены питанием не менее пяти раз в день. Кроме того, санаторий должен обеспечить досуг детей, занятия физкультурой и спортом.
Ранее стало известно, что белгородских детей готовы принять в Костроме, Пскове, Башкирии, Иваново и Удмуртии. На сегодняшний день, по информации властей, из Белгородской области в другие регионы вывезли около 10 тысяч детей.