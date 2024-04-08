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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Дети из Белгородской области смогут остаться в других регионах до конца мая

Кострома, Псков, Башкирия и Удмуртия: куда ещё отправят белгородских детей

8 апреля 2024, 06:29
Фото: 1MI

Дети из Белгородской области смогут остаться в других регионах до конца мая

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что родители должны дать своё согласие на продолжение отдыха детей за пределами области.
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Дети

Как отметил губернатор, регионы согласовали нахождение белгородских детей в своих субъектах до конца мая. При этом родители должны дать на это согласие: остаётся ли ребёнок за пределами Белгородской области и на сколько.

Одно дело — три недели, другое — когда больше двух месяцев. И дети начинают скучать, и родители начинают переживать. Будут случаи, когда дети будут выезжать досрочно. Будем сами отправлять, за кем-то будут приезжать родители. Такие случаи есть. Очень важно, чтобы было персональное согласие родителей.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что в список новых регионов, которые готовы принять белгородских детей, вошли Кострома, Псков, Башкирия, Иваново и Удмуртия. Сюда дети отправятся уже на этой неделе.

Я вижу, что этого достаточно по тем заявкам, которые есть, для того, чтобы закрыть всю потребность. Но понимаем, что обращения продолжают поступать.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Дети#Родители#Согласие#Выезд#Белгород#Кристина Семенчук#Кострома#Удмуртия#Башкирия
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