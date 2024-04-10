Не только Курган: юных белгородцев отправляют в ещё один регион с паводками

«В ближайшее время детей отправляют в Стерлитамак и другие города Башкирии. Там паводок! Пик паводка в Башкирии 20 апреля. В Стерлитамаке многие территории уже подтоплены! Куда везут детей? И тем более до конца мая, а не на 21 день», — задала вопрос белгородка.