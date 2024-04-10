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Ребёнок

Не только Курган: юных белгородцев отправляют в ещё один регион с паводками

10 апреля 2024, 13:14
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок

Белгородцы испугались за детей, которых отправляют в подтапливаемую Башкирию

Детей из Белгородской области отправляют в лагеря Башкирии, где некоторые города уже успел настигнуть паводок. Тем не менее власти проследят за безопасностью школьников, утверждает белгородский министр образования.
Сюжет
Дети

Жительница Белгородской области, чьего ребёнка вскоре отправят в лагерь Башкирии, поинтересовалась, почему туда отправляют ребят, ведь в настоящий момент там паводок.

«В ближайшее время детей отправляют в Стерлитамак и другие города Башкирии. Там паводок! Пик паводка в Башкирии 20 апреля. В Стерлитамаке многие территории уже подтоплены! Куда везут детей? И тем более до конца мая, а не на 21 день», — задала вопрос белгородка.

На обращение отреагировал министр образования региона Андрей Милёхин. Он заявил, что белгородское правительство держит связь с башкирским.

Мы на связи с коллегами из Уфы. Все места размещения детей будут проверены Роспотребнадзором Республики Башкортостан. Только после такой проверки будет принято окончательное решение о размещении детей. Вопрос безопасности является главным. Наши дети поедут в безопасное место.
Андрей Милёхин

Отметим, что своими волнениями поделились родители, чьих детей отправляют в Курганскую область. Тогда чиновник также заверил белгородцев, что ребят направят только в безопасные места, поэтому будут тщательно следить за ситуацией.

Позже глава региона Вячеслав Гладков заявил, что детей, отправившихся в Курганскую область, поселят в другом лагере: учреждение находится в 150 километрах от территории, которой грозит затопление.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Паводок#Белгород#Детские лагеря#Башкирия#Александра Склярова
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