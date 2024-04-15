Белгородцы хотят вернуть своих детей домой, пока власть обещает им новые выплаты

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
На данный момент более 12 тысяч детей находятся за пределами Белгородской области: их отправили в детские лагеря различных регионов, где они должны пробыть до мая.
По словам министра образования Андрея Милёхина, многие родители из Белгородской области уже сейчас хотят вернуть детей домой. Однако глава региона Вячеслав Гладков призывает рассмотреть возможность оставить детей в других регионах до конца учебного года. Это особенно актуально для школьников из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского округов.
Вячеслав Гладков подчеркнул, что дети, которые сейчас находятся в лагерях других областей, могут безопасно завершить учебный год, при этом посещая занятия и экскурсии. Он также отметил, что решение родителей является приоритетным, и если они захотят вернуть детей домой, то власти окажут им поддержку.
Губернатор поручил провести информационную кампанию среди родителей до конца текущей недели.
Владимир Тебекин, белгородский бизнесмен и президент фонда «Айсберг», останется под стражей в СИЗО по решению Мосгорсуда до 25 апреля. Суд отклонил поданную Тебекиным апелляцию.
Адвокаты ходатайствовали о переводе их клиента под домашний арест или под запрет определённых действий, предлагая в качестве места пребывания деревню в Московской области. Но суд решил оставить Тебекина под стражей, считая, что только эта мера пресечения может гарантировать его явку в суд, поскольку срок давности по преступлению истекает уже 30 июля 2024 года.
Ранее Геннадий Бобрицкий был освобождён под домашний арест. Ещё троих участников дела освободили из СИЗО с запретом определённых действий.
Напомним, что Тебекин и Бобрицкий обвиняются в мошенничестве, совершённом в 2014 году, когда они находились на руководящих должностях. Предполагается, что они осуществили две неправомерные сделки по передаче имущества ЗАО «Энергомаш» компании ООО «Индустрия», что могло нанести ущерб белгородской администрации в размере 661 млн рублей, так как половина акций «Энергомаша» принадлежала ей.
К среде текущей недели в Белгородской области создадут списки тех жителей Грайворонского округа, которые пострадали при обстрелах ВСУ. Для этого будут созданы списки и опись по каждому населённому пункту. Все пострадавшие белгородцы получат единовременные выплаты за потерянное имущество.
На подобную меру поддержки также смогут рассчитывать жители Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа и других муниципалитетов.