Белгородцы хотят вернуть своих детей домой, пока власть обещает им новые выплаты

Вячеслав Гладков подчеркнул, что дети, которые сейчас находятся в лагерях других областей, могут безопасно завершить учебный год, при этом посещая занятия и экскурсии. Он также отметил, что решение родителей является приоритетным, и если они захотят вернуть детей домой, то власти окажут им поддержку.