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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Белгороде пройдёт «Тотальный диктант»

«Тотальный диктант» в Белгороде: когда и где состоится, кто будет диктовать текст?

15 апреля 2024, 12:57
Фото: 1MI

В Белгороде пройдёт «Тотальный диктант»

Диктант состоится 20 апреля, как и в других регионах. Основной площадкой выбрана научная библиотека. Подробности сообщили организаторы мероприятия.

Белгород вновь подключится к акции «Тотальный диктант». Горожане смогут проверить свои знания 20 апреля.

Начнётся акция в 14:00. Основной площадкой для проведения выбрана научная библиотека.

Текст будет читать Вероника Васильева — актриса БГАДТ им. М. С. Щепкина. Белгородцам достанется третья часть текста.

Для участия в акции необходима предварительная регистрация. 20 апреля, в день проведения «Тотального диктанта», нужно будет взять с собой паспорт.

Написать диктант можно и в онлайн-формате. Сделать это можно будет в 7:00, 11:00, 14:00 или 23:00 по московскому времени.

«Тотальный диктант» пройдёт в 41 стране и почти 700 городах. Читать текст на разных площадках будут Сергей Безруков, Михаил Боярский, Елизавета Арзамасова, Арина Шарапова, Лера Кудрявцева, Яна Чурикова и другие знаменитости. В столице «Тотального диктанта» — Томске — текст зачитает автор — российская писательница и журналистка Анна Матвеева.

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