«Тотальный диктант» в Белгороде: когда и где состоится, кто будет диктовать текст?

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Белгород вновь подключится к акции «Тотальный диктант». Горожане смогут проверить свои знания 20 апреля.
Начнётся акция в 14:00. Основной площадкой для проведения выбрана научная библиотека.
Текст будет читать Вероника Васильева — актриса БГАДТ им. М. С. Щепкина. Белгородцам достанется третья часть текста.
Для участия в акции необходима предварительная регистрация. 20 апреля, в день проведения «Тотального диктанта», нужно будет взять с собой паспорт.
Написать диктант можно и в онлайн-формате. Сделать это можно будет в 7:00, 11:00, 14:00 или 23:00 по московскому времени.
«Тотальный диктант» пройдёт в 41 стране и почти 700 городах. Читать текст на разных площадках будут Сергей Безруков, Михаил Боярский, Елизавета Арзамасова, Арина Шарапова, Лера Кудрявцева, Яна Чурикова и другие знаменитости. В столице «Тотального диктанта» — Томске — текст зачитает автор — российская писательница и журналистка Анна Матвеева.