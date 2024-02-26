Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Суд

Из СИЗО — домой: суд изменил меру пресечения белгородскому бизнесмену Бобрицкому

26 февраля 2024, 14:39
Фото: Изображение Midjourney
Суд

Бизнесмена Геннадия Бобрицкого перевели под домашний арест

Суд удовлетворил ходатайство о смене меры пресечения ещё 20 февраля. Соответствующие изменения отмечены в картотеке дел Мещанского районного суда Москвы.

Бизнесмену Геннадию Бобрицкому изменили меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство 20 февраля. Бывшего генерального директора белгородского «Приосколья» из СИЗО отправили под домашний арест.

Напомним, что задержали Бобрицкого ещё в июне 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он вместе с Владимиром Тебекиным был замешан в серии экономических преступлений. 4 июня подозреваемых заключили под стражу, а в конце июля им продлили заключение в СИЗО. Белгородцам грозит до десяти лет колонии.

Сообщается также, что Бобрицкий является давним знакомым экс-губернатора региона Евгения Савченко и его дочери Ольги.

В делах задержанных белгородских бизнесменов Тебекина и Бобрицкого возникли изменения
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородским бизнесменам Тебекину и Бобрицкому отказали в залоге в 1,7 млрд рублейТебекин и Бобрицкий остаются в СИЗО, а в Белгороде дом топит канализацией: итоги дняБизнесменам из Белгородской области Тебекину и Бобрицкому продлили арест в СИЗО
#Общество#Белгородская область#Арест#Домашний арест#Новости Белгорода#Сизо#Белгород#Геннадий бобрицкий#Мера пресечения#Александра Склярова
Подпишитесь
В Белгороде освободился пост главного по платным парковкам
Сегодня, 09:31
«Вас не смущает натовский супергерой?» Белгородец не оценил образы аниматоров в ТЦ
Сегодня, 12:50
Дроны-камикадзе вывели из строя инфраструктурный объект в Белгородской области
Сегодня, 12:38
Бывшего актёра-участника нападения на Белгородчину приговорили к пожизненному заочно
Сегодня, 14:14
Объявлен кастинг тысячи рок-музыкантов
Сегодня, 11:11