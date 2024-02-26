Из СИЗО — домой: суд изменил меру пресечения белгородскому бизнесмену Бобрицкому

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Бизнесмену Геннадию Бобрицкому изменили меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство 20 февраля. Бывшего генерального директора белгородского «Приосколья» из СИЗО отправили под домашний арест.
Напомним, что задержали Бобрицкого ещё в июне 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он вместе с Владимиром Тебекиным был замешан в серии экономических преступлений. 4 июня подозреваемых заключили под стражу, а в конце июля им продлили заключение в СИЗО. Белгородцам грозит до десяти лет колонии.
Сообщается также, что Бобрицкий является давним знакомым экс-губернатора региона Евгения Савченко и его дочери Ольги.