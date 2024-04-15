«Решил сделать своим дамам приятное»: в Белгороде задержали любителей тюльпанов

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Вечером 14 апреля «Авто Белгород» опубликовал видео о том, как в районе улицы Мичурина неизвестные мужчины срывали тюльпаны с городских клумб. На ситуацию уже отреагировала полиция.
По информации мэрии, правоохранители нашли и задержали троих человек. Против них составили административные материалы по статье за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Нарушителям грозит либо штраф до 1 тыс. рублей, либо до 15 суток ареста.
На видео задержанный мужчина объяснил поступок.
«Вчера с компанией друзей решил сделать своим дамам приятное. Сорвал цветы с клумбы. Прошу прощения у людей, которым я сделал неприятно», — заявил белгородец.
Примечательно, что спустя время в Сети появилось ещё одно видео. На этой записи, которую опубликовало сообщество БЭИ во «ВКонтакте», пожилая женщина срывала тюльпаны в районе филармонии.
Это далеко не первые случаи, когда жители Белгорода пытаются испортить городскую красоту. Два года назад двое белгородцев сорвали фестивальные тюльпаны для букетов своим девушкам. В отношении нарушителей был составлен административный протокол. Также белгородцы ради забавы прыгали в тюльпаны и снимали себя на видео.
Год назад женщина сорвала цветы для букета с городской клумбы и получила штраф. 50-летнюю горожанку привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.