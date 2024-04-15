«Решил сделать своим дамам приятное»: в Белгороде задержали любителей тюльпанов

Это далеко не первые случаи, когда жители Белгорода пытаются испортить городскую красоту. Два года назад двое белгородцев сорвали фестивальные тюльпаны для букетов своим девушкам. В отношении нарушителей был составлен административный протокол. Также белгородцы ради забавы прыгали в тюльпаны и снимали себя на видео.