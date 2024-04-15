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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Тюльпаны в Белгороде

«Решил сделать своим дамам приятное»: в Белгороде задержали любителей тюльпанов

15 апреля 2024, 13:24
Фото: 1MI
Тюльпаны в Белгороде

В Белгороде задержали тех, кто срывал с городских клумб тюльпаны

Накануне в Сети появилось видео, как двое мужчин рвут тюльпаны в районе улицы Мичурина. В мэрии заявили, что полиция задержала нарушителей. Против них составлены административные материалы.

Вечером 14 апреля «Авто Белгород» опубликовал видео о том, как в районе улицы Мичурина неизвестные мужчины срывали тюльпаны с городских клумб. На ситуацию уже отреагировала полиция.

По информации мэрии, правоохранители нашли и задержали троих человек. Против них составили административные материалы по статье за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Нарушителям грозит либо штраф до 1 тыс. рублей, либо до 15 суток ареста.

На видео задержанный мужчина объяснил поступок.

«Вчера с компанией друзей решил сделать своим дамам приятное. Сорвал цветы с клумбы. Прошу прощения у людей, которым я сделал неприятно», — заявил белгородец.

Примечательно, что спустя время в Сети появилось ещё одно видео. На этой записи, которую опубликовало сообщество БЭИ во «ВКонтакте», пожилая женщина срывала тюльпаны в районе филармонии.

Это далеко не первые случаи, когда жители Белгорода пытаются испортить городскую красоту. Два года назад двое белгородцев сорвали фестивальные тюльпаны для букетов своим девушкам. В отношении нарушителей был составлен административный протокол. Также белгородцы ради забавы прыгали в тюльпаны и снимали себя на видео.

Год назад женщина сорвала цветы для букета с городской клумбы и получила штраф. 50-летнюю горожанку привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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