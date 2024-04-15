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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Фонтан

«Хотелось бы увидеть фонтан»: когда в Белгороде отремонтируют набережную у БелГУ?

15 апреля 2024, 11:44
Фото: 1MI
Фонтан

Белгородцы просят реконструировать набережную возле УСК Хоркиной

Горожане призывают мэрию обратить внимание на набережную у спорткомплекса. Вспомнили белгородцы и фонтан, который здесь ранее был и который в итоге демонтировали. Ответ мэрии не обнадёжил.

Белгородцы просят привести в порядок набережную в районе госуниверситета.

«Когда планируется реконструкция набережной в районе УСК Хоркиной и „моста влюблённых“ БелГУ, храма Архангела Гавриила возле Университетской площади? Были представлены проекты, вроде бы, год назад. Район без ремонта почти 20 лет, а это лицо города», — пишет белгородка. Напомнила она и о фонтане, который ранее был на Везёлке и который впоследствии демонтировали.

В мэрии ответили, что на 2024 год планов отремонтировать набережную на этом участке нет.

«Данные объекты будут предложены к финансированию на 2025 и последующие годы при определении источников финансирования», — добавили в городской администрации.

Напомним, что фонтан на Везёлке в Белгороде был самым большим в городе. Он работал под музыкальное и цветовое сопровождение.

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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Набережная#БелГУ#Реконструкция#Новости Белгорода#Фонтан#Белгород
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