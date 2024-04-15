«Хотелось бы увидеть фонтан»: когда в Белгороде отремонтируют набережную у БелГУ?

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Белгородцы просят привести в порядок набережную в районе госуниверситета.
«Когда планируется реконструкция набережной в районе УСК Хоркиной и „моста влюблённых“ БелГУ, храма Архангела Гавриила возле Университетской площади? Были представлены проекты, вроде бы, год назад. Район без ремонта почти 20 лет, а это лицо города», — пишет белгородка. Напомнила она и о фонтане, который ранее был на Везёлке и который впоследствии демонтировали.
В мэрии ответили, что на 2024 год планов отремонтировать набережную на этом участке нет.
«Данные объекты будут предложены к финансированию на 2025 и последующие годы при определении источников финансирования», — добавили в городской администрации.
Напомним, что фонтан на Везёлке в Белгороде был самым большим в городе. Он работал под музыкальное и цветовое сопровождение.