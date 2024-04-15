«Хотелось бы увидеть фонтан»: когда в Белгороде отремонтируют набережную у БелГУ?

«Когда планируется реконструкция набережной в районе УСК Хоркиной и „моста влюблённых“ БелГУ, храма Архангела Гавриила возле Университетской площади? Были представлены проекты, вроде бы, год назад. Район без ремонта почти 20 лет, а это лицо города», — пишет белгородка. Напомнила она и о фонтане, который ранее был на Везёлке и который впоследствии демонтировали.