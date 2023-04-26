В Белгороде к фестивалю «Река в цвету» включат пять фонтанов

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Всего на территории города 16 фонтанов. Из них в этом году будут работать 15. Один фонтан (возле Дома офицеров) закрыт на капремонт. В настоящее время определяется источник финансирования для проведения работ.
Пять фонтанов в центральной части города запустят 29 апреля к фестивалю «Река в цвету». Остальные – 1 мая.
Практически все виды работ уже завершены, остались пуско-наладочные работы, где-то подкрасить. Сейчас процесс - на завершающей стадии. А так работа у нас не прекращается – осенью оборудование демонтировали, перебрали, привели в порядок, а весной, после наступления плюсовой температуры, установили.
Сергей Шиянов
Шиянов добавил, что ежедневно фонтаны обслуживает бригада из шести человек.