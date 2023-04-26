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В Белгороде к фестивалю «Река в цвету» включат пять фонтанов

26 апреля 2023, 10:14
Фото: Bel.ru
Они заработают в центре города. Остальные запустят 1 мая. Подробнее сообщил гендиректор Белгорблагоустройства Сергей Шиянов.

Всего на территории города 16 фонтанов. Из них в этом году будут работать 15. Один фонтан (возле Дома офицеров) закрыт на капремонт. В настоящее время определяется источник финансирования для проведения работ.

Фото: Bel.ru

Пять фонтанов в центральной части города запустят 29 апреля к фестивалю «Река в цвету». Остальные – 1 мая.    

Практически все виды работ уже завершены, остались пуско-наладочные работы, где-то подкрасить. Сейчас процесс - на завершающей стадии. А так работа у нас не прекращается – осенью оборудование демонтировали, перебрали, привели в порядок, а весной, после наступления плюсовой температуры, установили.
Сергей Шиянов

Шиянов добавил, что ежедневно фонтаны обслуживает бригада из шести человек.

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#Кристина Семенчук#Фонтаны#Река в цвету#Фестиваль#Запуск#Город#Новости Белгорода#Белгород#Рустем шиянов
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