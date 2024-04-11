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Published Сегодня, 07:15

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Updated Сегодня, 07:17

Фонтан

Сезон фонтанов в одном из городов Белгородской области открыли раньше срока

11 апреля 2024, 07:15
Фото: 1MI
Фонтан

Фонтаны заработали в Белгородской области

В Старом Осколе запустили два фонтана из восьми. Обычно они начинают работать с 1 мая, но из-за хорошей погоды сроки изменили, сообщает глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.

В Старом Осколе уже начали работать два фонтана: один в сквере Пушкина, второй возле ЦМИ. Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского городского округа, рассказал, что совсем скоро запустят фонтан возле Центра современного искусства «Быль». Мэр отметил, что этот фонтан обновили в прошлом году.

Обычно сезон фонтанов начинают с 1 мая, но в этом году всё сложилось иначе. Сроки сдвинули из-за тёплой погоды. До 20 апреля все работы по запуску фонтанов должны завершиться. Этим занимаются специалисты «Зеленстроя».

Недавно сообщалось, что совсем скоро на набережной парка «Берега» в Белгороде появится 28 арт-объектов: там будут как миниатюрные конструкции, так и большие — до 10 метров.

Фонтаны в Старом ОсколеФонтаны в Старом Осколе
Фонтаны в Старом Осколе Фонтаны в Старом Осколе
Фонтаны в Старом Осколе
Фото: страница Андрея Чеснокова в соцсети
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#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Фонтаны#Маргарита Водолажская
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