Сезон фонтанов в одном из городов Белгородской области открыли раньше срока

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В Старом Осколе уже начали работать два фонтана: один в сквере Пушкина, второй возле ЦМИ. Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского городского округа, рассказал, что совсем скоро запустят фонтан возле Центра современного искусства «Быль». Мэр отметил, что этот фонтан обновили в прошлом году.
Обычно сезон фонтанов начинают с 1 мая, но в этом году всё сложилось иначе. Сроки сдвинули из-за тёплой погоды. До 20 апреля все работы по запуску фонтанов должны завершиться. Этим занимаются специалисты «Зеленстроя».
Недавно сообщалось, что совсем скоро на набережной парка «Берега» в Белгороде появится 28 арт-объектов: там будут как миниатюрные конструкции, так и большие — до 10 метров.