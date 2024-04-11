Сезон фонтанов в одном из городов Белгородской области открыли раньше срока

В Старом Осколе уже начали работать два фонтана: один в сквере Пушкина, второй возле ЦМИ. Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского городского округа, рассказал, что совсем скоро запустят фонтан возле Центра современного искусства «Быль». Мэр отметил, что этот фонтан обновили в прошлом году.