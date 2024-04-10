Фонд «Милосердие» на выставке представил соцпроекты, реализованные на Белгородчине

Еще один проект фонда помог возрождению лоскутного шитья — старинного промысла рукодельниц Белгородской области. Два года назад в селе Архангельское благодаря волонтерскому проекту «Лоскутки тепла» открылась мастерская. На средства гранта для ее оснащения приобрели швейные машины, оверлок и другие инструменты для резки и раскроя тканей. Все это теперь активно используют на бесплатных занятиях, которые проводят для жителей села в сельском Доме культуры.