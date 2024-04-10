Фонд «Милосердие» на выставке представил соцпроекты, реализованные на Белгородчине

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
В течение дня на стенде региона все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах и услышать, как на Белгородчине развивают инициативы по сохранению народно-прикладных промыслов.
Жители Белгородской области уже седьмой год активно участвуют в грантовой программе «Стальное дерево», которая объединила более 30 тысяч неравнодушных людей. За время ее действия на гранты от фонда «Милосердие» направлено свыше 115 млн рублей. Их обладателями стали более 400 жителей из трех федеральных округов России. Львиная доля проектов нацелена на благоустройство общественных пространств, создание новых объектов уличной спортивной инфраструктуры, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, организацию культурных и краеведческих мероприятий.
Ведущими мастер-классов на стенде Белгородской области стали сами авторы проектов, которые не только поделились с гостями премудростями старинных ремесел, но и рассказали о личном опыте реализации социальных инициатив.
Один из проектов помог создать в Старом Осколе комплекс творческих мастерских «Усадьба мастеров». Вокруг усадьбы удалось воссоздать атмосферу и быт горожан начала прошлого столетия, собрать уникальную коллекцию посуды и игрушек, народной одежды, этнографического материала. Поддержанный фондом проект стал развиваться и сейчас на этой территории создали культурное пространство под открытым небом для отдыха всей семьей.
Еще один проект фонда помог возрождению лоскутного шитья — старинного промысла рукодельниц Белгородской области. Два года назад в селе Архангельское благодаря волонтерскому проекту «Лоскутки тепла» открылась мастерская. На средства гранта для ее оснащения приобрели швейные машины, оверлок и другие инструменты для резки и раскроя тканей. Все это теперь активно используют на бесплатных занятиях, которые проводят для жителей села в сельском Доме культуры.
Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» в этом году отмечает 25-летие своей деятельности. Он работает на территории Белгородской, Липецкой, Свердловской областей и Алтайского края как социальный партнер Группы НЛМК. Входит в ТОП-10 лучших корпоративных и частных благотворительных НКО в России по версии рейтингов RAEX и AK&M.