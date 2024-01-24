Фонд «Милосердие» помог в обустройстве пункта временного пребывания в Старом Осколе

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Сотрудники фонда закупили и передали в пункт размещения недостающее оборудование — стиральные машины.
«Мы постоянно помогаем людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, справиться хотя бы с частью личных проблем, — отметила исполнительный директор фонда „Милосердие“ Яна Шафоростова. –На это нацелена наша специальная программа поддержки жителей регионов, столкнувшихся с различными чрезвычайными обстоятельствами. Сотрудники фонда всегда стремятся сделать все необходимое, чтобы в трудную минутуэти люди смогли своевременно и оперативно получить необходимую адресную помощь».
Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» в этом году отмечает 25-летие своей деятельности. Он работает на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края как социальный партнер Группы НЛМК. Входит в ТОП-10 рейтинга RAEX лучших корпоративных и частных благотворительных НКО в России.