Фонд «Милосердие» помог в обустройстве пункта временного пребывания в Старом Осколе

«Мы постоянно помогаем людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, справиться хотя бы с частью личных проблем, — отметила исполнительный директор фонда „Милосердие“ Яна Шафоростова. –На это нацелена наша специальная программа поддержки жителей регионов, столкнувшихся с различными чрезвычайными обстоятельствами. Сотрудники фонда всегда стремятся сделать все необходимое, чтобы в трудную минутуэти люди смогли своевременно и оперативно получить необходимую адресную помощь».