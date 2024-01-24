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Фонд «Милосердие» помог в обустройстве пункта временного пребывания в Старом Осколе

Фонд «Милосердие» помог в обустройстве пункта временного пребывания в Старом Осколе

24 января 2024, 10:04
Фото: НЛМК
Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК и Стойленского ГОКа, безвозмездно передал бытовую технику для оснащения в Старом Осколе пункта временного пребывания жителей Белгорода, которые покинули свои дома в связи с опасной обстановкой.

Сотрудники фонда закупили и передали в пункт размещения недостающее оборудование — стиральные машины.

«Мы постоянно помогаем людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, справиться хотя бы с частью личных проблем, — отметила исполнительный директор фонда „Милосердие“ Яна Шафоростова. –На это нацелена наша специальная программа поддержки жителей регионов, столкнувшихся с различными чрезвычайными обстоятельствами. Сотрудники фонда всегда стремятся сделать все необходимое, чтобы в трудную минутуэти люди смогли своевременно и оперативно получить необходимую адресную помощь».

Фото: НЛМК

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» в этом году отмечает 25-летие своей деятельности. Он работает на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края как социальный партнер Группы НЛМК. Входит в ТОП-10 рейтинга RAEX лучших корпоративных и частных благотворительных НКО в России.

Группа НЛМК модернизировала обогатительное оборудование на Стойленском ГОКе
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#Белгородская область#Старый Оскол#Липецкая область#Жители белгорода#Благотворительный фонд#Социальная защита#Милосердие#Белгород#Кристина Семенчук#Адресная помощь#Свердловская область#Стиральные машины#Поддержка жителей регионов#Чрезвычайные обстоятельства
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